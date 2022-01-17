5 مشروبات تخلصك من آلام الحلق.. و6 نصائح لتجنب الإصابة

القاهرة - سمر حسين - صحة

آلام الحلق من الأعراض الأكثر انتشارًا خلال فصل الشتاء، إذ تصيب العديد من الأشخاص والذي غاليا ما يتفاقم عند البلع، فتتورم اللوزتين، وبالتالي تؤثر على الحالة الصحية، لذا يلزم علاجه على وجه السرعة قبل أن يتطور الأمر، خاصة لدى الأطفال.

وخلال هذا التقرير، تعرض «هن» أبرز المشروبات الدافئة التي تساعد على التخلص من آلام الحلق، وفقًا لموقع «Insider».

مشروبات تساعد على التخلص من التهاب الحلق

- مشروب الليمون مع العسل، من المعروف أن المشروبات الدافئة تساعد في علاج التهابات الحلق، لذا ضع كمية مناسبة من الماء الساخن، وبعد ذلك ضيفي اللمون والعسل.

- الزنجبيل، أثبتت الأطباء أن الزنجبيل يساعد على التخلص من مشكلات الحلق، بالإضافة إلى أنه يساعد في الحد من الإصابة بالفيروسات.

- مشروب النعناع، يعتبر من أكثر المشروبات التي تدعم صحة الحلق، فضلًا على أنه مشروب دافيء وينعش النفس، يحتوي على مواد مضادة للالتهاب، التي تحد من حدوث تورم الحلق، أو التهابه لذا ينصح بتناوله يوميًا.

- تعتبر الحلبة من طرق العلاج الطبيعية للتخلص من آلام الحلق، لاحتوائها على مواد مضادة للفطريات التي تساعد على التخلص من البكتريا التي تساعد على الالتهاب.

- مشروب الحلبة، تحتوي على مواد تساعد على التخلص من آلام الحلق، يمكنك إضافة ملعقتين من بذور الحلبة إلى كمية مناسبة من الماء، وبعد ذلك وضعها على النار لمدة نصف ساعة، يمكن تناولها كمشروب بإضافة العسل أو السكر، أو استخدامها للغرغرة بشكل يومي.

نصائح للوقاية من التهاب الحلق

وقدم موقع «WebMD» الطبي مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بالتهاب الحلق فيما يلي:

- ابتعد عن المصابين بالانفلونزا ونزلات البرد.

- احرص على ارتداء الكمامة بشكل أساسي للوقاية من الفيروسات.

- حافظ على غسل يديك.

- عقم يديك باستمرار.

- ابعد يديك عن ملامسك الفم والعين.

- تناول العديد من السوائل الدافئة بشكل يومي.