مراحل تطور الكلسون إلى أن أصبح ليجن.. صديقنا في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يُعد الكالسون من القطع الأساسية في الشتاء، نظراً لبرودة الجو والرغبة في التدفئة، وتطور مصطلح كالسون تدريجا إلى أن أصبح ليجن، وتطور من حيث الشكل أيضاً.

الرجال يستخدمون الليجن أو الكالسون أسفل البنطال بغرض التدفئة، وتستخدم الفتيات الليجن لعدة أغراض، إما للتدفئة أسفل الملابس أو لمواكبة الموضة وتنسيقة مع العددي من الإطلالات.

مصطلح كالسون لا يختلف كثيرا من حيث الاستخدام عن الليجن خاصة للرجل، والاختلاف الجوهري بينهما من حيث الشكل والخامة، فالأول مصنوع من الصوف أو الأقطان، وفضفاض بعض الشيء، أما الليجن يصنع من الأقطان أو الليكرا وضيق ويأخذ شكل الجسم.

يرتبط مصطلح ليجن عند البعض بأنه قطعة تخص الفتاه فقط، أو أنها أمر مستحدث أو يقتصر فقط على الرجال في القرى، لكن أول ظهور للبناطيل الضيقة كان على الرجال في أسكتلندا في القرن الرابع عشر، كان اللباس الداخلي الذي ارتدوه عبارة عن جهازيْن منفصلين بارتفاع الورك يشبهان الحذاء مصنوعان من الجلد، ومخصصان للملابس الرسمية والعسكرية على حدٍ سواء.

تطورت في النهاية إلى ملابس سميكة ، مثل الجوارب الضيقة، وذلك حسب ما ذكر موقع whowhatwear.

وظلت اللباس الداخلي اتجاهًا للذكور حتى القرن التاسع عشر عندما بدأت النساء في ارتدائه، أول من ارتدته في القرن الـ 50 عارضات الأزياء والنجمات الشهيرات مثل أودري هيبورن، وحذت العديد من النساء حذوها طوال العقد.

وفي الستينات تطور الليجن ليظهر بخامته المطاطة، وأول من صمم قطعة الملابس النسائية المطاطية الخامة المصممانMary Quant وEmilio Pucci وشاعت بشكل كبير في هذه الحقبة.

وأصبح الليجن اتجاها في السبعينيات، وصار يشبه البنطلونات الديسكو اللامعة عالية الخصر، وروج لذلك عدد كبير من المشاهير، مثل ديبي هاري وأوليفيا نيوتن جون ونجوم المسلسل التلفزيوني الشهير في تشارلز.

واستمر في التطور من حيث الشكل، ففي الثمانينيات أصبح شفافا ومزخرفا بالنقوش، ومادونا أشهر من ارتدته في ذلك الوقت.

واستمر التطور من حيث الشكل والخامة وظهر الليجن الجلد، وعارضات الأزياء ونجوم هيوليوود استخدمن الليجن في إطلالتهم الشتوية بشكل خاص، وتنسيقه مع المعاطف الطويلة والبوت الكامل وغيرها.

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