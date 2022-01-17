كورونا اليوم: طرق التعامل مع السعال.. وجين قد يقلل من شدة العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

كيفية التعامل مع سعال كوفيد

وفقا لموقع timesofindia، من المؤكد أن السعال يمكن أن يكون مزعجًا، فهو آلية الجسم لتطهير ممرات التنفس من المهيجات غير المرغوب فيها، إنه عمل دفاعي طبيعي للجسم للتخلص من أي مهيجات مثل المخاط أو حبوب اللقاح أو الدخان أو مسببات الحساسية، لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق، الطبية والطبيعية، التي يمكن علاج السعال بها.

يمكن علاج السعال الجاف والمستمر تمامًا مثل أي فيروس إنفلونزا آخر، مع الغرغرة، الأدوية المضادة للحساسية التي يصفها الأطباء، يمكن للمرء أن يجد الراحة ويخفف من أعراض الجهاز التنفسي الأخرى.

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم وتعزيز مناعته بمساعدة الأطعمة والمكملات الغذائية من الطرق الطبيعية للمساعدة في علاج السعال، ومع ذلك، في الحالات الشديدة، يوصي الأطباء بالأدوية مثل أجهزة الاستنشاق / معينات الاحتقان، ولكن فقط عندما يصفها الأطباء.

جين قد يقلل من شدة عدوى كورونا بنسبة 20%

في إطار مواصلة العلماء جهودهم لكشف ألغاز سارس-كوف-2، اكتشف باحثون في معهد كارولينسكا في السويد، جينا قد يقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 20%، مشيرين إلى أن اكتشافهم سوف يساعد في تطوير أدوية فعالة ضد الفيروس.

كما أن هذا الاكتشاف يوضح سبب تباين أعراض الإصابة بالفيروس، حيث يعاني البعض من أعراض خفيفة، في حين يصاب أخرون بأعراض أكثر حدة، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وأكد الباحثون، وفقا لدراسة نشرت في مجلة نيتشر جيناتكس، أن هذا الجين يدفع الجسم إلى أن يفرز بروتينا فعالا في تحطيم السارس-كوف-2، المسبب لمرض كوفيد-19، علما بأنه تم العثور على الجين في واحد من بين كل 3 أشخاص من البيض ذوي الأصول الأوروبية، و8 من بين كل 10 من الأشخاص ذو الأصول الإفريقية.

متحور أوميكرون.. 3 آثار جانبية للجرعة المعززة تتطلب المساعدة الطبية

في حين أن الجرعة المعززة للقاح فعالة للغاية في تقليل مخاطر دخول المستشفى بسبب الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، فقد لا تزال بحاجة إلى رعاية طبية بعد تلقي التطعيم.

وإذا تلقيت لقاح فايزر في الجرعتين الأولتين، فليس مضمونًا أنك ستحصل على نفس اللقاح في المرة الثالثة، على هذا النحو، كن مستعدًا لطلب "المشورة الطبية على وجه السرعة" في حالة حدوث أي من الآثار الجانبية الخطيرة الثلاثة هذه، والتي يكشفها موقع express البريطاني وهي:

ألم الصدر

ضيق في التنفس

قلب سريع النبض أو الخفقان.

لقراءة المزيد عن آخر تطورات فيروس كورونا..اضغط هنا