8 نصائح لا تتجاهلها أثناء الطقس المتقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا.

وأضافت هيئة الأرصاد، فأنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد تنشط الرياح التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وفي إطار ذلك يستعرض الخليج 365 عدة نصائح للتعامل مع الطقس المتقلب، وفقا لموقع "indeed".

1. ارتداء الملابس الدافئة:

في الطقس البارد يجب ارتداء الملابس الدافئة التي تساعد في عزل جسمك عن درجات الحرارة المنخفضة للغاية.

2. اختيار الأقمشة المناسبة:

يجب تجنب ارتداء الملابس القطنية لأنه عندما يبتل أثناء سقوط الأمطار، فإنه يمتص الحرارة من جسمك، ويعتبر أفضل الأقمشة التي يمكن ارتدائها هي الصوف والبولي بروبلين والبوليستر لأنها تحتفظ بالحرارة حتى عندما تكون رطبة.

3. ارتداء الملابس الفضفاضة:

الدورة الدموية أمر بالغ الأهمية عند التعرض للبرد، إذ يسبب ارتداء الملابس الضيقة ضيق الأوعية الدموية، ما يجعل من الصعب وصول الدم الدافئ إلى جميع أجزاء الجسم، بالإضافة إلى أن الملابس الفضفاضة تجعل من السهل التحرك ولإنجاز المهام بشكل مريح.

4. حماية الرأس والرقبة:

الرأس والرقبة يتميزون بالضعف لأنهما يفقدان الحرارة بسرعة ويحتويان على أعضاء حيوية، لذا من الأفضل ارتداء قبعة شتوية مناسبة، ويمكنك أيضًا إضافة وشاح.

5. ارتداء الأحذية المقفولة:

ستحافظ الأحذية المقفولة على قدميك دافئة وآمنة وأيضًا على جفاف قدميك لأنها لا تسمح بدخول أي رطوبة أو ثلوج إلى الحذاء، بالإضافة إلى أن الجوارب الصوفية أفضل من الجوارب القطنية لأنها تحتفظ بالحرارة حتى عندما تكون مبللة.

6. تناول السوائل الدافئة:

تناول السوائل الدافئة طريقة جيدة للحفاظ على دفء نفسك، ويمكنك إضافة السكر لزيادة الطاقة التي تستقبلها من المشروبات، لذا تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الكحولية، إذ يؤدي تناول الكحول والكافيين إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يسهل على جسمك فقدان الحرارة، لذلك التزم بتناول الماء الدافئ أو الحليب أو مشروبات الطاقة.

7. الحصول على قسط كافي من الراحة:

تأكد من حصولك على قسط كافي من النوم، وسيساعدك ذلك على البقاء مستيقظا ويقلل أيضًا من فرص إصابتك بالمرض.

8. انتبه لتوقعات الطقس:

تعرف على توقعات الطقس لليوم السابق قبل الخروج من المنزل، وستساعدك تقارير الطقس في التخطيط ليومك والاستعداد بشكل مناسب لأي تحديات متعلقة بالطقس تواجهك.

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