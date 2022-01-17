طريقة عمل بطاطس بالسجق.. وصفة جديدة سهلة التحضير وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس، بكافة أنواعها سواء بالصلصة أو محمرة أو مسلوقة أو مشوية، وغيره، لذا تبحث ربات البيوت دائما على طرق جديدة ومختلفة.

ويقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة لعمل البطاطس بالسجق الشرقي، من خلال برنامجه «الشيف» الذي يذاع على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير صينية بطاطس بالسجق ​

بطاطس

سجق شرقي

جزر

بصل

كرات

فلفل حار

ثوم

كرفس

زعتر

طماطم

صلصة طماطم

كزبرة خضراء

زيت

جوزة الطيب

بهارات

كزبرة ناشفة

ثوم وبصل بودرة

سمنة بلدي

أرز

طريقة التحضير بطاطس بالسجق ​

يحمر السجق في السمنة البلدي ثم ينشل.

- وفي نفس الطاسة يشوح البصل مع الثوم جيدا، ثم يضاف الكرفس والكرات والفلفل الحار والجزر.

- ثم تضاف الكزبرة الخضرا والثوم والبصل البودرة والكزبرة الناشفة والكمون وجوزة الطيب والطماطم وصلصة الطماطم.

- ويتبل الخليط بالملح والفلفل ويترك حتى يتسبك، ثم يضاف السجق مرة أخرى ثم البطاطس المقلية نصف قلية

- يوضع الخليط في طاجن فرن حتى تمتزج المكونات، وتنضج ثم تقدم مع الأرز.

وهناك طريقة أخرى للبطاطس وهي بالكريمة، يقدمها الشيف الشربيني أيضا، كما يلي

مقادير بطاطس بالكريمة

بطاطس

بصل

جبن شيدر

جبن موتزريلا

كريمة لباني

2 بيضة

لبن

جبنة رومي

بقدونس

زعتر

فلفل ألوان

جوزة الطيب

زبدة

ملح – فلفل

طريقة تحضير بطاطس بالكريمة

ادهني طاجن الفرن بقليل من الزبدة، ثم ضعي فيه قليل من الثوم والبصل المفروم.

- قطعي البطاطس شرائح ورصيها في الطاجن.

- ضعي على وجهها قليل من الزبدة والزعتر والبقدونس المفروم والفلفل الألوان.

- اخلطي البيض مع الكريمة مع اللبن وضيفيهم إلى البطاطس.

- رشي على وجهها أنواع الجبن الثلاثة.

- ادخليها فرن ساخن حتى تنضج وقدميها ساخنة.