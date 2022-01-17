والدة المتهم بقتل شقيقته في الدقهلية: «باس رجلي وسامحته علشان القاضي يخفف حكمه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كواليس وأسرار جديدة كشفتها والدة متهم الدقهلية، قبيل النطق بالحكم على نجلها «محمد»، بعدما تخلص من شقيقته بإشعال النيران في جسدها أمام عينيه، بعد اندلاع الأزمات بينه وبين والدته بسبب الميراث على منزل والده.

تصريحات الأم المكلومة

وكشفت الأم المكلومة خلال تصريحاتها في بث مباشر مع «الوطن»، أنها سامحت ابنها المتهم رغم جريمته الشنيعة كي يخفف القاضي الحكم عنه، موضحة أنه قام بالأمر بعد أزماته المستمرة معها لرغبته في الحصول على ميراثه بمنزل العائلة.

وأوضحت والدة متهم الدقهلية، أن زوجته هي من دفعته للتخلص من شقيقته بتلك الطريقة، «مراته كانت بتشعلل النار، رايحة جاية تقوله أمك وأختك، وماعرفتش إنها متطلقة منه إلا يوم الحادثة، لما أنتي متطلقة قاعدة في بيتي ليه؟».

والدة المتهم: «مراته رفضت تنقذ بنتي من الحريق»

وجهت والدة المتهم والضحية، أصابع الاتهام إلى طليقة ابنها بأنها ساهمت في التخلص من ابنتها بصورة غير مباشرة، وذلك بسبب تحريضاتها المستمرة للابن لإشعال النيران في المنزل، فضلًا عن امتناعها عن إنقاذ الابنة الضحية «وداد» بعد إشعال النيران في جسدها، «كان معاها المفتاح بتاع البيت وقاعدة بتلعب بيه وبنتي بتولع قدامها، ورشن عليها ماية عشان تزود النار».

وتابعت الأم المكلومة كلماتها بقلب متقطع، موضحة أن ابنها المتهم تزوج ثلاث مرات، وانفصل مرتين، لكنها كانت ترفض زواجه من الأخيرة، إلا أنه صمم وأتمم الزيجة،«اتجوز كتير أنا ماكنتش موافقة بيها، من ساعة ما دخلت لنا جابتلنا الخراب في البيت».

مسكن الأم بعد حريق المنزل

داخل محل أسفل المنزل، تعيش الأم المسنة وحيدة في الوقت الحالي، وذلك بعدما أشعل نجلها النيران به، وأصبح كالرماد، واختتمت حديثها موجهة رسالة لابنها «محمد» خلف القضبان:«أقوله ربنا يهديه».