تصدرت التريند بسبب طليقها.. شاهد أجرأ إطلالات غادة عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في الآونة الأخيرة اعتادت الفنانة غادة عادل إثارة الجدل وخطف الأنظار، خلال إطلالتها التي تشارك بها على السجادة الحمراء في فعاليات المهرجانات المختلفة أو جلسات التصوير التي تخضع لها.

وتصدر اسم الفنانة غادة عادل، تريند مؤشر البحث جوجل، بعد مطالبة الجمهور بالعودة لطليقها المخرج مجدي الهواري عقب تصريحاته الأخيرة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أجرأ إطلالتها التي أثارت الجدل وأصبحت حديث رواد السوشيال ميديا:

- فستان باللون اللازوردي:

ارتدت خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، فستانًا ميدي براقا باللون اللازوردي، بأكمام قصيرة منسدلة، واتسم الفستان بقصة صدر جريئة، الأمر الذي جعل إطلالتها غير موفقة خاصة مع وجود الكسرات عند منطقة البطن والخصر، إذ أبرز التصميم منطقة البطن بشكل واضح.

وأكملت الإطلالة بتصفيفة ذيل الحصان المنخفض مع ترك الغرة منسدلة على الجانبين، واعتمدت المكياج الناعم بألوان الكاشمير المائل للروز.

واختارت حقيبة كروس باللون الفضي، مع صندل باللون الأسود مزين بأربطة الكاحل، ونسقت مع الفستان إكسسوارات ماسية ناعمة مكونة من عقد، وأقراط كبيرة.

أثار فستان غادة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قصة الصدر الجريئة، وخاصة أنها اعتمدت لوك "الكب الساقط" خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان.

- فستان باللون الفضي:

ظهرت الفنانة غادة عادل، أمس الخميس، بإطلالة مميزة على الريد كاربت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

ولاقت صور فستان الفنانة انتقادات من بعض جمهورها، وقال خبير الموضة محمد كمال: "الفنانة ظهرت بـ"مكياج" أطفأ توهج وجهها كثيرًا، وتسريحة شعرها ليس بها أي إنسيابية، وحياكة الفستان من الجانب "كارثية" وغريبة تمامًا.

وأضاف معلقًا: "كان لا يجب أن ترتدي فستان سادة، وهي عريضة من الوسط، وكان من المفترض أن يكون الحزام رفيع ولونه مختلف".

أما فتحة الفستان قال عنها إنها مناسبة لها لأنها طويلة، وقماشته مقوسة أكثرمن اللازم وليس بها إنسيايبة، وكانت وقفتها أمام الكاميرا غير متزنة ومن الواضح إنها في حالة مزاجية غير جيدة، على حد قوله.

- فستان باللون الفضي:

وشاركت أيضا في اليوم الرابع لفعاليات مهرجان الجونةبدورته الرابعة، وأثارت الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا باللون الفضي اللامع بتصميم الاوف شولدز، مع حقيبة باللون الفضي اللامع.

واعتمدت غادة على إبراز ملامحها الجميلة ووضع المكياج الخفيف والهادئ، وتركت غادة عادل شعرها منسدلا.

- فستان أسود:

أثارت الجدل أيضا في حفل توزيع جوائز دير جيست 2017، وانتقادات الكثيرين، إذ ارتدت فستاناً قصيراً باللون الأسود المبطن من أسفل بقماش من اللون البيج، وكشف الفستان عن ساقيها إلى جانب إنه كان مكشوفاً من منطقة الصدر، مما جعل الهجوم عليها ينهال على مواقع التواصل الاجتماعي.

- فستان سيلفر:

وظهرت بإطلالة أخرى في إحدي جلسات التصوير التي خضعت لها، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون السيلفر اللامع مما أثار غضب كثير من الجمهور، وتميز بأنه كت، ونسقت معه حذاء باللون الأبيض، ومكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا.

- فستان باللون البطيخي:

وشاركت في حفل افتتاح الجونة في دورته الثالثة، وأطلت بفستان مكشوف، بطيخي اللون، كاشفا عن جسدها، واعتمدت على تسريحة ومكياج بسيط مع أقراط لامعة، وشنطة فضية اللون.

لقراءة المزيد عن إطلالات النجمات وآخر صيحات الموضة..اضغط هنا