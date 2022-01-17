«قاتل صامت» موجود في كل منزل.. «خلي بالك منه» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

«قاتل صامت» موجود في معظم المنازل على هيئة أجهزة حديثة، ورغم فوائدها العديدة لكن الاستخدام الخاطئ لها قد يخلّف العديد من الضحايا، وآخرهم «عروس الهرم» التي لقيت مصرعها بعد نحو 24 ساعة من زفافها.

مخاطر الاستخدام الخاطئ لـ الدفايات والسخانات، كشف عنها اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية سابقا في القاهرة، موضحا أنّ سخانات الغاز تنقسم لنوعين «طبيعي وأنابيب بوتاجاز»: «بالنسبة للغاز الطبيعي، ففي شركات متخصصة بتوصله للمنازل من خلال مواسير ووسائل مطابقة للمواصفات القياسية، ولو المواطن لعب في التوصيلات زي نقل مكان البوتاجاز مثلا بنفسه بدل ما يتصل بالشركة، بذاته، ممكن يستخدم مواد وأدوات غير مطابقة للمواصفات، وممكن تحصل كوارث».

الاستخدام الخاطئ للدفايات والسخانات قد ينتهي بـ«كارثة»

«متتصرفوش بنفسكم وتنقلوا وصلات الغاز الطبيعي سواء في البوتاجازات أو السخانات، كلموا الشركة المتخصصة وهي تتصرف».. نصيحة وجّهها اللواء عبدالقادر، للمواطنين، خلال بث مباشر مع «الوطن»، كاشفا عن مخاطر التصرف في وصلات الغاز: «ممكن يحصل تسريب من ملحقات الأنبوبة، وممكن الخرطوم يتشقق بسبب سوء الاستخدام».

مخاطر الدفاية على الصحة

وفيما يخص الدفايات ومخاطرها، قال مدير الحماية المدنية سابقا في القاهرة إنّ هناك أنواع عديدة من الدفايات، أشهرها يعمل بالكهرباء ويُسمى بـ«الشمعة»، وفي متناول البعض، وهذا النوع تنحصر مشكلاته في تسخين المكان الموجود به الدفاية، ما يتسبب في استهلاك كمية كبيرة من الأكسجين داخل الغرفة، وقد يؤدي إلى اختناق.

التعامل السليم حال حدوث حرائق أو تسريب للغاز

وحال اكتشاف التسريب داخل المنازل، نصح اللواء عبدالقادر المواطنين، قائلا: «لو شميت ريحة غاز لازم تهوي المكان الأول، نفتح الأبواب والشبابيك، ومنستخدمش أي وسيلة إضاءة سواء الموبايل أو شمعة أو ولاعة، نروح على مصدر الغاز ونقفله، ولو مقدرناش نخرج فورا عشان ميحصلش اختناق ونحاول نهوي المكان».