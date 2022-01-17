صديقة كريستيانو رونالدو تكشف عن ملامح حملها بـ«فستان أسود» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، عن ملامح حملها في توأم من صديقها نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، بصورتين من «فوتو سيشن» جديدة خضعت لها مؤخرا، نشرتهما عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتفاعل آلاف المتابعين مع الصور، حيث علقوا بكلمات مليئة بالحب والأمنيات بالسعادة للعارضة الإسبانية.

تفاصيل جلسة تصوير جورجينا

وظهرت جورجينا في جلسة التصوير، مرتدية فستانًا مجسمًا باللون الأسود، كشف عن حجم بطنها الذي ظهر بشكل أكبر، وتميّز الفستان ببساطة تصميمه، بينما اعتمدت صديقة رونالدو تسريحة شعر انسيابية، حيث تركته منسدلا على ظهرها.

جورجينا تتحدث عن حياتها قبل كريستيانو في فيلم جديد

وتستعد صديقة كريستيانو رونالدو لعرض فيلم تسجيلي يتناول سيرتها الذاتية، يُعرض في 27 يناير الحالي عبر منصة «نتفليكس» العالمية، إذ روجت للعمل من خلال ظهورها في عدد من اللقاءات الإعلامية.

حياة الفقر والعيش في مخزن

وخلال أحد اللقاءات، كشفت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الشهيرة، عن أنّها عاشت مراحل طفولة ومراهقة في غاية الصعوبة، حيث عاشت لفترة تبحث عن مأوى لها، بعد انتقالها في رحلة سفر شاقة، من قريتها في جبال البرانس إلى العاصمة الإسبانية.

وفي تلك الرحلة استمرت «جورجينا» في البحث عن مسكن لها بسعر زهيد، إذ لم تكن تملك حينها سوى 250 جنيها إسترلينيا فقط، ما يعادل نحو 5333 جنيها مصريا، حتى انتهى بها الحال داخل مخزن تعرضت له لحالة صحية سيئة، بسبب شعورها بالبرد القارس في فصل الشتاء، والحرارة الشديدة في فصل الصيف، ولم تتمكن حينها من شراء أي وسيلة للتدفئة أو تكييف، نظرًا لظروفها المادية الصعبة.