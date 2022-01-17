الامارات | السعودية.. "طبيب العمى" مقيم عربي وضحاياه متعددو الجنسيات

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. "طبيب العمى" مقيم عربي وضحاياه متعددو الجنسيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق السلطات السعودية المختصة مع مقيم عربي تسبب في إحداث عاهة العمى لستة أشخاص بعد أن زعم أنه مختص في إجراء جراحات في العيون، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة أن ذلك الرجل كان قدم للعمل في إحدى المستشفيات الخاصة بالمملكة قبل أكثر من 8 أعوام.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، قد عمل في عيادة العيون في مستشفى خاص بمنطقة القصيم حيث نفذ إجراءات وعمليات جراحية مثل تصحيح النظر وسحب المياه البيضاء.

وأشارت المصادر إلى أن الطبيب اقتصر عمله في وقت سابق على مقابلة المرضى وتشخيصهم مبدئياً وقياسات النظر وتجهيزهم قبل عرضهم على الطبيب الاستشاري، وتقرر إيقافه ومنعه من ممارسة المهنة.

وأضافت المصادر أن الطبيب المتهم أجرى العمليات الخاطئة في أوقات متفاوتة، وأن المرضى الذين أصيبوا بالعمى من جنسيات مختلفة، وتقدموا بشكوى رسمية لهيئة "صحة القصيم".

وقد أدت تلك الشكاوى إلى تكوين لجان التحقيق في وقائع الأخطاء، حيث جرى استدعاء المتضررين والكشف عليهم والتأكد من إجراءات الطبيب وما اتبعه من خطوات منذ الكشف حتى إجراء العملية وتقييم أدائه.

وراجعت اللجنة العلاجات الطبية المقدمة للمرضى، في حين أشارت الصحيفة أنه سوف يجري تعويض المتضررين حال ثبوت وجود أخطاء.

من جانبها، أوضحت هيئة "صحة القصيم" في بيان صحافي أن الجهة المختصة تلقت البلاغ وتابعت الأمر في حينه، واتخذت كافة الإجراءات النظامية وأحالت الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية.

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