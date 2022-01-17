بعد تعافي مريضة من كورونا بحبة فياجرا.. هل يمكن العلاج بها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أثار تقرير إخباري تم تداوله حول تعافي ممرضة بريطانية من فيروس كورونا بعد إعطائها جرعة من عقار "الفياجرا"، حالة من الجدل الشديد، حول إمكانية استخدام الحبة الزرقاء لعلاج الفيروس المستجد.

مريضة بكورونا تتعافى بـ"جرعة فياجرا"

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تماثلت الممرضة مونيكا ألميدا تبلغ من العمر 37 عاما للشفاء بفضل العلاج الذي يوصف عادة لمشاكل الضعف الجنسي لدى الرجال، بعد أن قضت 28 يوما في الغيبوبة.

وكانت الممرضة حصلت على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، لكنها أصيبت بفيروس كورونا في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، ثم أدخلت المستشفى في التاسع من نوفمبر.

ونقلت الممرضة إلى وحدة العناية المركزة بعد أسبوع من ذلك، ثم تقرر وضعها في "غيبوبة مستحثة طبيا"، وهو خيار يلجأ إليه الأطباء ريثما يجدون حلا للمريض.

وأوضحت المريضة المتعافية، أن الأطباء كانوا على بعد 3 أيام فقط من وقف إطفاء جهاز التنفس الاصطناعي، عندما بدأت في التحسن، واستيقظت في الرابع عشر من ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن فريق علماء من الولايات المتحدة و3 دول أوروبية، كشفوا أن غاز أكسيد النيتريك الذي يدخل في تصنيع الفياجرا، يمكنه أن يساعد في محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي عادة ما يهاجم الرئتين.

ويساعد غاز أكسيد النيتريك في الأساس على تمدد الأوعية الدموية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الأكسجين المتدفقة في جميع أنحاء الجسم، كما يستخدم لعلاج الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من عيوب في القلب، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرى الخبراء أن الفياجرا قد توفر الأكسجين للأوعية الدموية التي تحتاجه في الرئتين، وتجنب المرضى الاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي.

-الدور العلاجي لـ"الفياجرا" ضد فيروس كورونا

وفي هذا الإطار أوضح تقرير لوكالة "رويترز" أنه إضافة إلى ضعف الانتصاب، تستخدم حبة الفياجرا لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، أو ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، كما ثبت أنه يعزز امتصاص أكسيد النيتريك ويزيد من تمدد الأوعية الدموية في الرئة.

وقال متحدث باسم مستشفيات يونايتد لينكولنشاير إن إس إس تراست في لندن، لرويترز إن استخدام الفياجرا لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي ليس بالأمر غير المعتاد.

وأضاف: "لن يكون تعافي المريض بسبب دواء واحد فقط، ولكن أيضًا إلى جانب عدد من العوامل الأخرى، منها تطبيق أحدث العلاجات القائمة على الأدلة لكورونا والتطعيم".

فيما قالت إحدى الدراسات إن حبة الفياجرا يمكن أن تكون لها دور علاجي محتمل للمرضى، ولكن ستكون هناك حاجة إلى دراسة واسعة النطاق لتأكيد ذلك.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، إن الفياجرا ليس علاجًا معتمدًا لكورونا وأنها ليست مدرجة في الإرشادات العلاجية لمنظمة الصحة العالمية .

-العلاقة بين الحبة الزرقاء وكورونا

وتعليقًا على ذلك وصف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، تعافي مريضة بكورونا بعد تناول قرص الفياجرا بـ"مصادفة"، مشددًا على أن الحبة الزرقاء ليست لها علاقة بعلاج بفيروس كورونا.

وأوضح الحداد لـ"الخليج 365"، أن العلاج بالفياجرا يرتبط فقط بمضاعفات المرض وليس العلاج، من خلال حل مشكلة قد تكون حدثت للمصاب بسبب فيروس كورونا، وتأثيره على الشرايين الرئوية.

وأضاف أن قرص الفياجرا يعمل على الشرايين الرئوية، حيث يزيد ضخ الدم والتعامل مع مشاكل معينة، مشددًا: "الفياجرا ليس لها علاقة نهائيا بعلاج فيروس كورونا".

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