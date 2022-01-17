اكتشاف جين قد يقلل من شدة عدوى كورونا بنسبة 20%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في إطار مواصلة العلماء جهودهم لكشف ألغاز فيروس كوفيد19، اكتشف باحثون في معهد كارولينسكا في السويد، جينا قد يقلل من حدة الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 20%، مشيرين إلى أن اكتشافهم سوف يساعد في تطوير أدوية فعالة ضد الفيروس.

كما أن هذا الاكتشاف يوضح سبب تباين أعراض الإصابة بالفيروس، حيث يعاني البعض من أعراض خفيفة، في حين يصاب أخرون بأعراض أكثر حدة، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأكد الباحثون، وفقا لدراسة نشرت في مجلة نيتشر جيناتكس، أن هذا الجين يدفع الجسم إلى أن يفرز بروتينا فعالا في تحطيم السارس-كوف-2، المسبب لمرض كوفيد-19، علما بأنه تم العثور على الجين في واحد من بين كل 3 أشخاص من البيض ذوي الأصول الأوروبية، و8 من بين كل 10 من الأشخاص ذو الأصول الإفريقية.

ويكشف الباحثون: "يحدد الجين طول بروتين "او ايه اس- وان"، وعندما يكون أطول، يمكنه بصورة أفضل تحطيم فيروس كورونا".

من جانبه، يقول الباحث برينت ريتشاردز، في جامعة مكجيل، المشارك في وضع الدراسة: "بداية فهمنا لعوامل الخطورة الوراثية تفصيليا أمر رئيسي لتطوير أدوية جديدة لفيروس كورونا".