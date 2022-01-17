جذابة وراقية.. أبرز إطلالات فاتن حمامة في ذكرى وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، التي تميزت بإطلالتها البسيطة والجذابة والراقية، إذ كانت تعتمد على قصات الشعر الطبيعية، والبسيطة، إضافة إلى لمساتها الخاصة في وضع المكياج.

بالإضافة إلى كانت نموذج يحتذى به في الأناقة، حيث كانت لها أسلوبًا متفردًا في اختيار أزيائها، فتألقت بأفضل الإطلالات في أفلامها، وتنوعت إطلالاتها بين الفستان المنفوش القصير، والطويلة ذات القصة الدائرية، والكاجوال.

وتزامنا مع ذكري وفاتها، يستعرض لكم "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز إطلالتها التي خطفت الأنظار، فيما يلي:

- فستان بيبي بلو:

أطلت بفستان أنيق استطاعت من خلاله خطف الأنظار، إذ ارتدت فستان قصير باللون البيبي بلو، يتميز بأنه كت، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

- قميص كاروهات:

وظهرت بإطلالة كاجوال مرتدية قميص كت كاروهات، ونسقت أسفله بنطلون باللون البني، وبمكياج قوي.

- فستان أصفر:

وارتدت فستان قصير باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة حذاء أسود، وتركت خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

- فستان أبيض منفوش:

وتألقت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان منفوش باللون الأبيض، ويتميزبقصة دائرية، وبمكياج بدرجات النيود.

- توب وجيب:

أطلت بـ توب باللون الأزرق، ونسقت أسفله جيب منفوش متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها القصير منسدلا.

- فستان تركواز:

وظهرت بفستان طويل باللون التركواز، ويتميز بأنه بقصة دائرية وحزام عند منطقة الخصر بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

- بدلة باللون الأوف وايت:

وارتدت بدلة باللون الأوف وايت، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وأسورة، وخاتم.

- فستان موف:

وتألقت بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان باللون الموف، بقصة على شكل "v"، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

- فستان زفاف:

وظهرت فاتن خلال أحد أفلامها بزي عروسة، استطاعت من خلاله خطف الأنظار، وزينت إطلالتها بوضعها مكياجا هادئا، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.