ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة جذابة رفقة زوجها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بإطلالة جذابة وأنيقة رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي خلال احتفالها بعيد ميلادها.

وارتدت ياسمين فستان طويل باللون الأسود، ونسقت معه بالطو بصيحة الفرو بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود.

وارتدت إكسسوارات مكونة من سلسلة وحلق.

بينما ارتدى الفنان أحمد العوضي جاكيت باللون الأسود، منسقا أسفله قميص وحذاء بنفس اللون وبنطلون جينز فاتح.

ودائما ما تخطف ياسمين الأنظار بإطلالاتها الأنيقة وبجمالها ورشاقتها وبخفة دمها.

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