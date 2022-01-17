مفاجأة أحمد العوضي وعمر كمال لـ ياسمين عبدالعزيز.. أغنية خاصة لعيد ميلادها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه الرسمي على تيك توك، مقطع فيديو من احتفالات عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إذ فاجأها رفقة الفنان أحمد العوضي، بتقديم أغنية رومانسية خاصة لها وسط الحضور.

أغنية عمر كمال لـ ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

وأرفق عمر كمال على الفيديو تعليق: «أنا وأحمد العوضي عملنا أغنية لياسمين»، وتضمنت كلمات الأغنية وفق ما نشره الفنان أحمد العوضي عبر حسابه على «فيس بوك»: «بحبك إيه، بحبك كلمة توصف إيه في احساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج راسي.. أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم روحي وعنيا».

وخلال الفيديو، ظهر العوضي وهو يحتضن «ياسمين» ويتمايلان سويًا على نغمات الأغنية التي قدمها عمر كمال.

@omarkamal.officia انا واحمد العوضى عملنا أغنية لياسمينالصوت الأصلي - omarkamal.official

عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

واحتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ليلة أمس بعيد ميلادها في حفل بسيط، ضمّ عدد من مشاهير الفن والإعلام والأصدقاء المقربين، وظهرت خلاله وهي مرتدية فستان أسود اللون طويل، تميز ببساطة تصميمه.

أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها

وشارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته، وعلق عليها: «عيد ميلاد سعيد يا حياتي، بحبك».

قطة ياسمين عبدالعزيز تثير ذعر متابعيها

وقبل أيام، فاجأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بنشر صور لقطتها الخاصة، والتي تخوّف كثير من المتابعين من شكلها، إذ تنتمي لفصيلة القطط «السفينكس» الصلعاء، التي تتميز بعدم وجود شعر على جسدها كبقية السلالات المعروفة.