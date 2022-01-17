عدسة «إيمان» تحوّل الأطفال لـ«عرائس ديزني».. «سيشن مليان حب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«ديكورات مميزة، وأزياء خاصة حسب نوع المولود أشبه بشخصيات ديزني الخيالية، وأجواء تسيطر عليها البهجة».. طقوس مميّزة تحرص عليها «إيمان أحمد»، الفوتوغرافر المتخصصة في تصوير الأطفال، حيث اختارت هذا النوع من الصور، لعشقها الشديد للكائنات الملائكية، وما تشعر به من سعادة بعد كل «سيشن» مع طفل.

9 سنوات في حب الأطفال

فضلت «إيمان» اختيار هذا النوع من الصور، لعشقها الشديد للكائنات الملائكية، حيث تشعر معهم بحالة كبيرة من السعادة الممزوجة بالمتعة: «أنا خريجة إعلام جامعة 6 أكتوبر دفعة 2009، وبدأت شغل في التصوير من 2013، بحب الأطفال جدا وبستمتع وأنا بصورهم».

صعوبات تصوير الأطفال

تصوير الأطفال ليس بالأمر السهل، خاصة أنّ «إيمان» تحرص على اختيار أزياء معينة مناسبة لطبيعة بشرتهم الحساسة: «أصعب حاجة بتقابلني إن موضوع الأزياء بيكون صعب، خصوصا إنّي بلبسهم أزياء معينة، بس كل التعب بيروح لما بشوف ضحكتهم والصور تطلع حلوة».

ردود أفعال الأمهات تكون مليئة بالإطراء والإعجاب، لبراعة «إيمان» في إخراج الصور بشكل وطريقة في غاية الجمال، وكأنّها تعقد اتفاقا مع الأطفال الصغار ليكونوا أكثر هدوءا وسلاما، لتكون جلسة التصوير بهذا التناغم والانسجام، الذي عكسته أغلب الصور.

تحضير وتجهيز الأطفال

تحضير وتجهيز الطفل يتطلب مجموعة من الخطوات بالاتفاق مع والدته، حيث تؤكد «إيمان» أهمية التزام الأم بالتعليمات حتى تكون النتيجة جيدة: «تحضير الطفل بيبقى حسب التزام والدته بالتعليمات، بمعنى مثلا إنّ في طفل والدته لخبطت في أكله فجاله مغص، فبعمله تمرينات في الأول، عشان معدته ترتاح ونبدأ تصوير».

اختيار أزياء الأطفال

أزياء الأطفال تختلف حسب جنس المولود سواء كان ذكرا أم أنثى، وتحرص إيمان على اختيار خامات الملابس بدقة وعناية، وتكون في غاية النعومة، حتى لا تتأذى بشرة الأطفال، ويفضل اختيار الملابس المصنوعة «هاند ميد» والمكونة من الفرو.

أغلب جلسات التصوير قريبة من قلب «إيمان» وراسخة في ذاكرتها، تقول: «كل سيشن بحبه أكتر من اللي قبله، بحس مع كل سيشن شغلي بيطور، وكل طفل برتبط بيه وأنا بشتغل السيشن سواء تصوير أو إيديت».

تحلم «إيمان» بتطوير عملها بشكل أكثر احترافية، كما تخطط لتجهيز ديكورات تصوير خاصة بالأطفال فوق سن 6 أشهر.