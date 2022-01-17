دعاء لنفسي بالشفاء.. اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

عند إصابة العبد بمرض ما عضال، أو أزمة صحية، يحرص على التضرع بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، كي يمن عليه بنعمة الشفاء، ونستعرض خلال السطور التالية، أفضل دعاء لنفسي بالشفاء، وفق ما أوردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

دعاء لنفسي بالشفاء

ومن أبرز تلك الأدعية:

1- اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقوة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.

2- أنت رب المستضعفين، اللهم من اعتز بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِل، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يُخذل.

3- اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين.

4- وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «كان يعوذ بعض أهله، ويسمح بيده اليمنى، ويقول: اللهم رب الناس أذهِب البأس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا».

5- فيما روى الترمذي، عن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من عبد مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجّله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك».

6- اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو أعلمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وذهاب همي، وأن تشفني شفاءً لا يغادر سقمًا يارب العالمين.

7- أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.