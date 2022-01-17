أشكال مختلفة لـ القبعات الشتوية 2022.. «الآيس كاب» لسّه موضة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مكملات الأناقة لاتعد ولا تحصى، كما أنّها جزء لا يتجزأ من أي إطلالة، وأبرزها القبعات خاصة في فصل الشتاء، إذ تمنح المظهر مزيدا من الفخامة، وقبعات 2022 لها مجموعة من الأشكال المختلفة، تقدم «هن» أبرزها وفقا للموقع الأمريكي المعني بأحدث صيحات الموضة brunettefromwallstreet.

قبعة البيسبول

قبعة البيسبول من أكثر أنواع القبعات أناقة، حيث تتميز بالطابع «الكاجوال»، وترندي لشتاء 2022، ويمكن تنسيقها مع الملابس الرياضية العملية.

قبعة بيكر بوي

قبعة بيكر بوي موضة لشتاء 2022، وتتناسب مع السترات الشتوية الأنيقة، ويمكن اختيار المصنوعة من الجلد للمسة أكثر أناقة وجاذبية.

قبعة الدلو

قبعة الدلو لا تزال موضة منذ شتاء 2021، ورائجة هذا العام 2022، وهي من التصميمات العصرية، ومناسبة لصاحبات الذوق الكلاسيكي.

اتجاهات القبعات لشتاء 2022

قبعة الفرو

القبعة المصنوعة من الفرو سواء الطبيعي أو الصناعي رائجة في عام 2022، وتمنح الإطلالة مظهرا أكثر أناقة.

الباني «الآيس كاب»

قبعة الباني الشهيرة باسم «الآيس كاب» موضتها لا تنتهي، وهي ترندي لشتاء 2022، ومن مميزاتها أنّها تمنح الجسم المزيد من الدفء.

القبعة الواسعة «الشابو»

الشابو من القبعات الكلاسيكية، وهي من القطع الأساسية في الخزانة خاصة في فصل الشتاء، ولا يمكن الاستغناء عنها، فهي تمنح إحساسا بالفخامة والنعومة في آن واحد، وتتماشى مع الإطلالات الكلاسيكية الراقية.

منديل الشعر

منديل الشعر كان رائج في صيف 2021، ولا يزال «ترندي» في شتاء 2022، حيث يمكن تنسيق منديل الشعر مع الإطلالة حسب الألوان، لحدوث المزيد من التناغم.

قبعة على شكل رقم 8

هي من أكثر القبعات الشتوية الرائجة في موضة 2022، وهي أشبه بقبعة الصيادين، وتتناسب مع الأجواء الشتوية القارصة، حيث تمنح الجسم المزيد من الدفء، خاصة تلك المصنوعة من الجلد الطبيعي أو الفرو.