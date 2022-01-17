الامارات | مهندس اردني يعيش في حديقة عامة بالرياض يرفض جهود مساعدته (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس اردني يعيش في حديقة عامة بالرياض يرفض جهود مساعدته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من الجهود المبذوله لانهاء معاناة المهندس الاردني الذي يعيش في إحدى الحدائق العالمة لمدينة الرياض السعودية، إلا أن القصة لاتزال تتفاعل ولم يكتب لها النهاية بعد.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، فيدو للسفير الأردني في السعودية علي الكايد، يحاول إقناع المهندس عبد الله، بترك الحديقة وقبول المساعدة.

وأظهر الفيديو المتداول محاولات السفير الأردني ومجموعة من موظفي السفارة إقناع المهندس عبد الله بالعدول عن فكرة البقاء في الحديقة.

وقدم المتواجدون في المكان هاتفا لعبد الله للتحدث مع شقيقه لإقناعه بالتوجه إلى السفارة وتنفيذ جميع طلباته، لكنه رفض كل ما عرض عليه.

وكان نقيب المهندسين الاردنين احمد سمارة الزعبي، قد اعلن في وقت سابق تواصله مع رئيس لجنة الرياض في النقابة ووزارة الخارجية لمتابعة الحالة الانسانية لمهندس اردني في الرياض، تم تداول قصته في وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت عدد من وسائل الاعلام المحلية عن سمارة قوله انه وفقا للمعلومات التي وصلت النقابة فان المهندس يعاني من حالة صعبة، وانه يبيت منذ نحو ثلاثة اشهر في حديقة عامة ويرفض التجاوب مع اية محاولة لمساعدته من زملائه او اي احد، وانه في الوقت نفسه يرفض العودة الى الاردن.

واضاف سمارة ان وزارة الخارجية ابلغته بانها تتابع حالة المهندس مع عائلته والسلطات السعودية من خلال السفارة الاردنية في الرياض.

ودعا المهندسين الاردنيين في الرياض الى بذل كل مابوسعهم لاقناع المهندس بالعودة الى المملكة او مغادرة الحديقة وتأمين مكان مناسب له.

وبين «ان الجالية الاردنية في الرياض والاشقاء السعوديين حاولوا مرارا لتقديم المساعدة للمهندس والذي لايزال يرفض الاستجابة لتلك المحاولات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news