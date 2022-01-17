نصائح لتقليل الألم قبل إزالة الشعر بـ«الواكس».. منها «التقشير»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«الواكس» واحدة من الحلول المريحة التي تلجأ إليها الفتيات والسيدات، لمساعدتهن على إزالة شعر الجسم، إلى جانب الطرق الأخرى ومنها «الشفرات، والليزر»، ويقدم «هن» مجموعة من النصائح للحصول على أفضل نتيجة من «الواكس»، وفق موقع «بولد سكاي» الهندي.

التقشير

النصيحة الأولى هي تقشير الجلد قبل البدء بعملية إزالة الشعر، فالتخلص من الجلد الميت يقلل نمو الشعر تحت الجلد، ويمكن للسيدات صنع مقشر طبيعي مكون من مواد بسيطة، وكل ما عليك عمله إحضار ملعقتين من السكر وأضيفي إليهم قليل من زيت الزيتون، وامزجي الخليط جيدا، ثم قشري المنطقة المطلوبة بحركات دائرية، واغسليها بماء فاتر.

قص الشعر

إذا كان الشعر الذي ترغبين في إزالته طويلا بعض الشيء، يمكنك قصه قبل الإقدام على إزالته لتسهيل المهمة.

تجنب المنتجات ذات الرائحة النفّاذة

بعد إزالة الشعر بالواكس عليك تجفيف المنطقة جيدا، وتجنب استعمال منتجات بها روائح نفاذة مثل مزيلات العرق، منعا لحدوث التهابات.

نصائح قبل عملية إزالة الشعر

النشا

قبل إزالة الشعر بـ«الواكس» ينصح بوضع القليل من نشا الذرة لامتصاص الزيوت، منعا لالتصاق الشمع بالجلد وتصعيب مهمة إزالة الشعر.

شد الذراع

يُنصح خبراء العناية بالبشرة بإبقاء الذراع مشدود، حيث يساعد ذلك على تقليل عملية الشد، ويساهم في التخلص من الشعر بطريقة مريحة.

تنظيف بقايا الشمع

بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر، من المهم تنظيف المنطقة من أي بقايا «واكس»، واستعمال كريم مهدئ للالتهابات.

نصائح لتقليل الالتهابات بعد عملية إزالة الشعر

- جل الصبار

استعمال جل الصبار على المنطقة المزال منها الشعر يقلل الالتهاب، ويفضل استعمال الطبيعي منه الخالي من الكحول.

- الخيار

الخيار المبرد من الخيارات الرائعة لتقليل الالتهاب وآلام إزالة الشعر، ويعمل في بعض الأحيان على التئام الجروح البسيطة الناتجة من عملية إزالة الشعر، وكل ما عليك فعله تقطيع الخيار على شكل دوائر، ووضعه في الثلاجة حتى يبرد، ومن ثم توزيعه على المنطقة المزال منها الشعر.