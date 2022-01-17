الامارات | دعوى طلاق من زوجة «جميلة جدا» بعد 15 يوميا زواج

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى طلاق من زوجة «جميلة جدا» بعد 15 يوميا زواج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت دعوى فسخ زواج، أخبار عدد من الصحف والمواقع المصرية، حيث تقدم عريس بدعواه امام محكمة الاسرة، طالبا الانفصال عن عروسة الجميلة جدا كما يصفها، بعد ان اكتشافه ان كل الجمال الذي تتمتع به هو نتيجة لسلسلة من عمليات التجميل التي يبدو انها طالب كل شي في وجهها وجسدها.

«حسيت أن شكلها فيه حاجة غلط وكل دا عمليات»، هكذا برر«هشام. ص»، مهندس ديكور تواجده داخل محكمة الأسرة فى مصر الجديدة، بعدما أقام دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد زواجه من زوجته الجميلة جدا بعد 15 يومًا من الزواج.

ونقل موقع «مصراوي» عن الزوج «هشام. ص»، 30 عامًا في دعواه إنه تعرف على زوجته عن طريق حفلة خاصة لعرض لوحات رسم شقيقتها الكبيرة ومن يومها وتحدثا على النت وبعد فترة قرر التقدم لخطبتها، وبعد خطبة استمرت شهرين تم الاتفاق على حفلة الزفاف وانتقلا للمعيشة سويًا بعش الزوجية.

يكمل حديثه عن لحظات انفصاله عن زوجته: «رأيتها على طبيعتها بالصور التي تخفيها بغرفتها بمنزل أهلها ولم تعلم أني رأيتها وعند مواجهتها نكرت وكذبت خضوعها لعمليات تجميل، رغم تكرار السؤال عليها إلا أنها رفضت مصارحتي، فوجدت نفسي لا أشعر بالاشتياق إليها والجلوس معها بالمنزل، فجلست ببيت أهلي».

يختتم الزوج: «شعرت باستحالة المعيشة معها فهى قامت بخداعي، ولم تخبرني عما قامت به أثناء عمليات التجميل، الغريب أنها تشبه سندريلا وجميلة جدا بس لازم كل معاد معين تقوم بزيارة الطبيب حتى لا تفقد ما لديها من أنوثة، فزوجتي حواجبها غير طبيعية وعينها عدسات، فقررت أخيرًا اللجوء إلى القضاء».

لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة ورفع دعوى فسخ عقد زواج، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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