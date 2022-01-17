أمين الفتوى ينصح الزوجات: متبقيش المفتش كرومبو أو المحقق كونان ورا جوزك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قرأ الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، رسالة أرسلها أحد مشاهدي البرنامج وجه فيها رسالة اعتذار لزوجته، قائلا: «أنا زوجتي اسمها لمياء حابب أعتذر لزوجتي حبيبتي على الهواء وأرجوكم تقروا رسالتي، وحابب أقوله أنا بحبك جدًا ومقدرش استغنى عنك وعمري ما هزعلك تاني».

مجموعة «لاءات» للتعامل مع الزوج الطفشان

وعلق الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس وحدة الإرشاد الديني، على رسالة المشاهد لزوجته قائلا: «مفيش أجمل من كدة، بس لازم يجمع ده كمان خطة تغيير ويتفقوا هما الاتنين على خطة تغيير».

وأبدى «الورداني»، خلال لقاء بالبرنامج إعجابه بطريقة اعتذار الزوج لزوجته على الهواء، قائلا: «بحب الحاجات المبتكرة دي، بحب اللعبة الحلوة».

الزوجة عاندت الزوج مش هيسكت

وتابع الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس وحدة الإرشاد الديني،: «هناك مجموعة من اللاءات مع الزوج الطفشان، لا تقارني بينه وبين أزواج صحاباتك، لا تعاندي، فالعند بيجيب عند، فهناك ما يسمى بالعند المتبادل والعند الانتقامي، لو الزوجة عاندت الزوج مش هيسكت، ومنها أنها تحذر أن تتحول للمفتش كرومبو أو كونان، متقولهوش أنت رايح فين وجي منين».

وواصل: «النكد مركب ثلاثي الأبعاد، كثرة الانتقاد، وكثرة الشكوى، وكثرة اللوم، لو السيدة ركزت في التلاتة دول هتخلي جوزها مش هيستحمل يقعد».

بداية اعتذار الزوج خطوة إيجابية

من جانبه، علق ممدوح المصري، منسق فني في برنامج «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، قائلا إن بداية اعتراف الزوج بالخطأ واعتذاره خطوة إيجابية للغاية.

ووجه «المصري»، خلال لقاء بالبرنامج رسالة لزوجة المشاهد المعتذر لها: «ابتدي افتحي له مساحة إنه يرجع تاني ويتغير ومتفكرهوش بالمشاكل اللي فاتت ونديله فرصة تانية».