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الامارات | ألمانيا.. العثور على عملات «قوس قزح» الذهبية.. «يعتقد أنها سقطت من السماء»

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر عالم الآثار الألماني وولفجانج هيركت على عملات ذهبية قديمة في ولاية براندنبورغ الألمانية، سكت خلال العصر الحديدي المتأخر قبل 2000 عام.

وأعلن مانجا شول وزير الثقافة في براندنبورج العثور على 41 قطعة نقدية ذهبية، هي أول كنز ذهبي مكتشف في الولاية للعملات المعدنية، ويطلق عليها بالألمانية، «أكواب قوس قزح».

وهذه ليست المرة الأولى التي يعثر فيها هيركت المتطوع في إدارة التراث بولاية براندنبورج ومتحف الدولة الأثري على عملات ذهبية، بل سبقها عام 2017.

وتقول الأساطير إن العملات المعدنية التي على شكل «أكواب قوس قزح» سقطت من السماء، إذ وجد الفلاحون عددا منها في حقولهم بعد هطول الأمطار.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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