أمور تجعلك سعيدا و«تخلي الغزالة رايقة».. «كن راضيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السعادة من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون، وهي نسبية تختلف من شخص لآخر، فهناك من يجد سعادته في المال وآخرون في الحب، بينما البعض السعادة تعني له تناول أكلة لذيذة، ومع ذلك هناك مجموعة من الأمور القيام بها يجعلك تشعر بحالة من الفرح، ويستعرض «هن» أبرزها خلال التقرير التالي، وفقا للموقع الأمريكي المعني بالصحة العقلية وتطوير الذات «verywellmind».

مكونات رئيسية للسعادة

توازن العواطف بين المشاعر السلبية والإيجابية أحد أهم مكونات السعادة، لأن الحالة المزاجية المتغيرة في كثير من الأحيان تجعل الشخص يشعر بحالة من الحزن والاضطراب، لذلك التوزان عامل مهم للشعور بالسعادة.

أيضا الرضا عن الحياة مكون أساسي من مكونات السعادة، سواء كان الرضا عن الإنجازات أو العلاقات بالآخرين ختاما بالعمل وغيرها من الأمور، إذ يؤكد الخبراء أهمية وضرورة أن يتسم الشخص بالرضا حتى يشعر بالسعادة المطلوبة.

علامات الشعور بالسعادة

- الشعور بالرضا تجاه الحياة التي تعيشها وكأنها هي التي ترغب في عيشها

- تشعر بأن أغلب أحوالك جيدة، حتى لو لم تكن بنسبة 100%، لكنك ستنظر للأمور بمنظور إيجابي

- الشعور بقيمة القليل من الإنجازات التي تنجزها سواء في حياتك الشخصية أو العملية

- تشعر بحالة من الرضا عن حياتك بشكل عام

- الشعور الإيجابي يسيطر على حياتك أكثر من المشاعر السلبية والإحباط

نصائح لايف كوتش لحياة أكثر سعادة

تقول اللايف كوتش «أماني السباعي» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحد و أهم مسببات السعادة هو ممارسة الامتنان، من خلال تذكير نفسك بالنعم التي تمتلكها مهما كانت بسيطة».

وتتابع: «احمد ربنا واشكره على نعمه، ومرن نفسك كل يوم تختم يومك بأنك تفكر نفسك بـ 3 حاجات ممتن بيهم، نعمة عندك و كنت متعود عليها و حسيت بقيمتها النهاردة، علم عندك قدرت تفيد بيه غيرك، دعوة حلوة حد دعاهالك حسيت إنها لمست قلبك، شر كنت هتقع فيه وربنا نجاك منه وهكذا».