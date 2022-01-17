4 خطوات لتنظيف الحمام بسهولة في 10 دقائق.. ابدأي بالمراية «صور»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قد يكون تنظيف الحمام آخر ما تريدين القيام به، فهو واحد من أعمال النظافة الروتينية التي تستغرق وقتًا قد يصل إلى 30 دقيقة على الأقل، وهو ما قد يسبب شعورًا بالخمول عند الإقبال على ترتيبه وتنظيفه جيدًا، لذلك نقدم مجموعة من الحلول التي تساعدك في تنظيفه خلال 10 دقائق فقط، للتأكد من أنكي وعائلتك تتنفسون هواءً خاليا من السموم.

وسائل سريعة لتنظيف حمامك في 10 دقائق

وتتمثل تلك النصائح في مجموعة من الخطوات البسيطة، وفق ما عرض موقع enjo العالمي، وهي:

فرك البقع الموجودة على مرآة الحمام

يمكن للمرآة النظيفة أن تزيد بشكل كبير من مظهر حمامك وتجعله يبدو نظيفًا على الفور، ويمكنك باستخدام قفاز الحمام إزالة الأوساخ والعلامات الموجودة عليها، فلن يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة من وقتك.

تطهير المرحاض

ابدأي عملية تنظيف المرحاض عن طريق ترطيبه من خلال استخدامك لـToilet Miracle، وهو أحد المنظفات العالمية الجيدة التنظيف والذي يساهم في إزالة البقع خلال ثوانٍ معدودة، ويجعل المرحاض جافًا وخاليا من البكتيريا.

تلميع باب الحمام

عادةً ما تستغرق إزالة الرواسب الكلسية من أبواب الحمامات وقتًا طويلًا، لكن هذا ليس هو الحال عند استخدام أدوات الحمام والتي تتمثل في زجاجة رذاذ المنظف، والتي تعمل على تخفيف وتقليل الأوساخ عن باب الحمام.

تنظيف الصنابير

الصنابير عادة ما تكون عرضة لنمو البكتيريا والعفن، ويمكن أن يمنع المسح السريع لمدة دقيقة واحدة الجراثيم والعلامات المائية من التكون على هذه الأسطح، ويمكنك تجفيف الصنبور والأسطح الأخرى بطريقة سريعة وخالية من المواد الكيميائية باستخدام بعض المنظفات المخصصة لذلك، ولن تستغرق تلك الخطوات سوى عشر دقائق منكِ على أعلى تقدير للحصول على حمام نظيف.