دليل الأمهات لحماية الأطفال خلال الطقس السييء.. السر في ملعقتين

القاهرة - سمر حسين - ماما

رفعت تحذيرات المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بشأن استمرار تعرض البلاد لموجة البرد القارس، بسبب التأثر برياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا، حالة التأهب لدى الأمهات خوفًا من التقاط الفيروسات أو الإصابة بالبرد.

وتلجأ العديد من الأمهات للأدوية حفاظًا على مناعة أطفالهن، بينما يلجأ البعض الآخر منهن للوصفات الطبيعية التي تقوي المناعة وتحافظ عليها، ومن هذا المنطلق تعرض «هن» الدليل الأمثل لوقاية الأولاد في الطقس المتقلب.

دليل الأمهات لحماية الأطفال في الطقس المتقلب

ملعقتين من عسل النحل والزبادي، دليل الأمهات لحماية أولادهن في الطقس المتقلب، إيمانًا منهن بضرورة عسل النحل للجهاز المناعي، وفوائد الزبادي في الحفاظ على صحة الأطفال.

وفي هذ الصدد، كشف الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، عن أهمية هذا الخليط، مؤكدًا أن الزبادي لديها من البكتيريا النافعة التي تسيطر على البكتيريا الضارة، والتي من شأنها تحافظ على صحة الفرد، وتقوي مناعته.

كما أشار «الحوفي» خلال حديثه لـ«هُن» إلى أن عسل النحل بطبيعته يقوي الجهاز المناعي، مايجعل الخليطين سويًا وسد مناعي قوي، لتقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسد من التقاط الفيروسات خلال الطقس السيئ.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وكانت هيئة الأرصاد، أعلنت حالة الطقس المتوقعة غدا على الأنحاء كافة، مؤكدة أن الموجة الباردة ستستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، إذ تشهد الأنحاء كافة، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة خلال الساعات الليل، تصل حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد، موضحة أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى ما دون 8 درجات على غالبية الأنحاء.