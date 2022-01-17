توقعات الأبراج وحظك اليوم 17-1: نصيحة وتحذير.. وأشخاص جدد يغيرون حياة هذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope
برج الحمل
عاطفياً برج الحمل : تمر ببعض المشاكل والأزمات مع شريك حياتك، حاول أن تتناقش معه وتتفهم موقفه وأسبابه.
مهنياً: لا تجعل كلمات الآخرين تسيطر عليك، وتأكد من إخلاص الآخرين لك.
مالياً: عليك أن تعيد التفكير من جديد بخصوص حياتك المالية، وحاول الاختلاط بالآخرين والتواصل معهم.
برج الثور
عاطفياً برج الثور : لا تذهب بعيدا فقد يفاجئك شريك حياتك بزيارة عند المساء.
مهنياً: تشعر ببعض الأرق، لكن لا تيأس أمام هذا الأحساس، وكن نشيطا لإنجاز مهامك.
مالياً: تظهر لك بعض المشاكل المادية غير المتوقعة مع شريكك، لذا عليك أن تجرب حلول أخرى غير المعتادة لحلها.
برج الجوزاء
عاطفياً برج الجوزاء : مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم في علاقتكما.
مهنيًا : تتعرف على أصدقاء جدد في عملك يضيفون لحياتك السعادة والتغير.
مالياً : تواجهك بعض الأزمات في عملك، لذا عليك أن تبذل مجهودا أكبر وتتعلم من الآخرين.
برج السرطان
عاطفياً برج السرطان : تتعرض لمشاكل مع شريك حياتك، حاول أن تستمع إليه، وتعطيه المزيد من الوقت.
مهنياً: تتعرض للانتقادات من زملائك في العمل، لذا حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.
مالياً: حاول أن تركز في كل الأمور من حولك، قد يحاول أحدهم أن يسبب لك مشكلة في عملك.
برج الأسد
عاطفياً برج الأسد : تحضر تجمعات عائلية مع شريكك، تزيد من شعورك بالسعادة والطاقة الإيجابية.
مهنياً: لا تهتم كثيرا بكلمات الآخرين قد تكون قاسية، ولكن حاول فقط التركيز على أهدافك.
مالياً: لا تقلق اليوم مناسب للدخول في مشاريع جديدة، وتغير العمل الخاص بك.
برج العذراء
عاطفياً برج العذراء : تشعر بالحرن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك اليوم.
مهنيًا : تمر بفترة من التوتر نتيجة مشاكل في العمل، حاول إلا يؤثر ذلك على حالتك النفسية.
مالياً : يمكنك أن تطلب المساعدة من أحد أصدقائك لسداد الديون لديك.
برج الميزان
عاطفياً برج الميزان : عليك الحذر لكي لا تتورط في بعض المشاكل العاطفية التي ليس لك علاقة بها.
مهنياً: ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.
مالياً: الدخول في أي نقاشات مالية اليوم ليس في صالحك، حاول أن تركز على مهامك وأهدافك.
برج العقرب
عاطفياً برج العقرب : تفكر في شخص مميز في حياتك، أو تتمنى لو كان لديك شخص مهم في حياتك.
مهنياً: تقرر أخذ دورة لتعلم إتقان مجال تقني كان من الصعب عليك فهمه.
مالياً: يعتمد عديد من الأشخاص عليك لتلبية احتياجاتهم، لذلك احترس من خذلانهم وابذل قصارى جهدك لمساعدتهم.
برج القوس
عاطفياً برج القوس : تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شئوونك العاطفية
مهنيًا: قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائك في العمل يملأ قلبك بالحب ويشعرك بالسعادة
مالياً : قوة التركيز لديك قوية والموارد التي تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك.
برج الجدي
عاطفياً برج الجدي : يكون هناك لقاء مهم مع شريكك وستخرج منه بقرارات واضحة.
مهنياً: ركز على إنجاز المهام في روتينك المعتاد، وضع خطة لذلك وستشعر بتحسن كبير.
مالياً: تقضي جزءا كبيرا في التخطيط لكيفية العثور على موارد مالية.
برج الدلو
عاطفياً برج الدلو : تجد صعوبة في التعامل مع مشاعرك، خاصة في منتصف اليوم.
مهنياً: يجب عليك التواصل مع الآخرين باستخدام ذكاءك الشديد وإرادتك القوية.
مالياً: التسرع يؤدي إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.
برج الحوت
عاطفياً برج الحوت : وازن بين عواطفك وركز على أهدافك.
مهنيًا: تشعر بقليل من التعب اليوم، لكن الأمور ستتحسن.
مالياً: أهدافك المالية ليست بعيدا عن متناول يدك، لذا حافظ على تركيزك لتصل إلى ما تريد.
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