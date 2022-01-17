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توقعات الأبراج وحظك اليوم 17-1: نصيحة وتحذير.. وأشخاص جدد يغيرون حياة هذا البرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : تمر ببعض المشاكل والأزمات مع شريك حياتك، حاول أن تتناقش معه وتتفهم موقفه وأسبابه.

مهنياً: لا تجعل كلمات الآخرين تسيطر عليك، وتأكد من إخلاص الآخرين لك.

مالياً: عليك أن تعيد التفكير من جديد بخصوص حياتك المالية، وحاول الاختلاط بالآخرين والتواصل معهم.

برج الثور

عاطفياً برج الثور : لا تذهب بعيدا فقد يفاجئك شريك حياتك بزيارة عند المساء.

مهنياً: تشعر ببعض الأرق، لكن لا تيأس أمام هذا الأحساس، وكن نشيطا لإنجاز مهامك.

مالياً: تظهر لك بعض المشاكل المادية غير المتوقعة مع شريكك، لذا عليك أن تجرب حلول أخرى غير المعتادة لحلها.

برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم في علاقتكما.

مهنيًا : تتعرف على أصدقاء جدد في عملك يضيفون لحياتك السعادة والتغير.

مالياً : تواجهك بعض الأزمات في عملك، لذا عليك أن تبذل مجهودا أكبر وتتعلم من الآخرين.

برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : تتعرض لمشاكل مع شريك حياتك، حاول أن تستمع إليه، وتعطيه المزيد من الوقت.

مهنياً: تتعرض للانتقادات من زملائك في العمل، لذا حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.

مالياً: حاول أن تركز في كل الأمور من حولك، قد يحاول أحدهم أن يسبب لك مشكلة في عملك.

برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : تحضر تجمعات عائلية مع شريكك، تزيد من شعورك بالسعادة والطاقة الإيجابية.

مهنياً: لا تهتم كثيرا بكلمات الآخرين قد تكون قاسية، ولكن حاول فقط التركيز على أهدافك.

مالياً: لا تقلق اليوم مناسب للدخول في مشاريع جديدة، وتغير العمل الخاص بك.

برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : تشعر بالحرن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك اليوم.

مهنيًا : تمر بفترة من التوتر نتيجة مشاكل في العمل، حاول إلا يؤثر ذلك على حالتك النفسية.

مالياً : يمكنك أن تطلب المساعدة من أحد أصدقائك لسداد الديون لديك.

برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : عليك الحذر لكي لا تتورط في بعض المشاكل العاطفية التي ليس لك علاقة بها.

مهنياً: ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.

مالياً: الدخول في أي نقاشات مالية اليوم ليس في صالحك، حاول أن تركز على مهامك وأهدافك.

برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : تفكر في شخص مميز في حياتك، أو تتمنى لو كان لديك شخص مهم في حياتك.

مهنياً: تقرر أخذ دورة لتعلم إتقان مجال تقني كان من الصعب عليك فهمه.

مالياً: يعتمد عديد من الأشخاص عليك لتلبية احتياجاتهم، لذلك احترس من خذلانهم وابذل قصارى جهدك لمساعدتهم.

برج القوس

عاطفياً برج القوس : تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شئوونك العاطفية

مهنيًا: قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائك في العمل يملأ قلبك بالحب ويشعرك بالسعادة

مالياً : قوة التركيز لديك قوية والموارد التي تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك.

برج الجدي

عاطفياً برج الجدي : يكون هناك لقاء مهم مع شريكك وستخرج منه بقرارات واضحة.

مهنياً: ركز على إنجاز المهام في روتينك المعتاد، وضع خطة لذلك وستشعر بتحسن كبير.

مالياً: تقضي جزءا كبيرا في التخطيط لكيفية العثور على موارد مالية.

برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : تجد صعوبة في التعامل مع مشاعرك، خاصة في منتصف اليوم.

مهنياً: يجب عليك التواصل مع الآخرين باستخدام ذكاءك الشديد وإرادتك القوية.

مالياً: التسرع يؤدي إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.

برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : وازن بين عواطفك وركز على أهدافك.

مهنيًا: تشعر بقليل من التعب اليوم، لكن الأمور ستتحسن.

مالياً: أهدافك المالية ليست بعيدا عن متناول يدك، لذا حافظ على تركيزك لتصل إلى ما تريد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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