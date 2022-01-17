توقعات الأبراج وحظك اليوم 17-1: نصيحة وتحذير.. وأشخاص جدد يغيرون حياة هذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : تمر ببعض المشاكل والأزمات مع شريك حياتك، حاول أن تتناقش معه وتتفهم موقفه وأسبابه.

مهنياً: لا تجعل كلمات الآخرين تسيطر عليك، وتأكد من إخلاص الآخرين لك.

مالياً: عليك أن تعيد التفكير من جديد بخصوص حياتك المالية، وحاول الاختلاط بالآخرين والتواصل معهم.

برج الثور

عاطفياً برج الثور : لا تذهب بعيدا فقد يفاجئك شريك حياتك بزيارة عند المساء.

مهنياً: تشعر ببعض الأرق، لكن لا تيأس أمام هذا الأحساس، وكن نشيطا لإنجاز مهامك.

مالياً: تظهر لك بعض المشاكل المادية غير المتوقعة مع شريكك، لذا عليك أن تجرب حلول أخرى غير المعتادة لحلها.

برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم في علاقتكما.

مهنيًا : تتعرف على أصدقاء جدد في عملك يضيفون لحياتك السعادة والتغير.

مالياً : تواجهك بعض الأزمات في عملك، لذا عليك أن تبذل مجهودا أكبر وتتعلم من الآخرين.

برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : تتعرض لمشاكل مع شريك حياتك، حاول أن تستمع إليه، وتعطيه المزيد من الوقت.

مهنياً: تتعرض للانتقادات من زملائك في العمل، لذا حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.

مالياً: حاول أن تركز في كل الأمور من حولك، قد يحاول أحدهم أن يسبب لك مشكلة في عملك.

برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : تحضر تجمعات عائلية مع شريكك، تزيد من شعورك بالسعادة والطاقة الإيجابية.

مهنياً: لا تهتم كثيرا بكلمات الآخرين قد تكون قاسية، ولكن حاول فقط التركيز على أهدافك.

مالياً: لا تقلق اليوم مناسب للدخول في مشاريع جديدة، وتغير العمل الخاص بك.

برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : تشعر بالحرن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك اليوم.

مهنيًا : تمر بفترة من التوتر نتيجة مشاكل في العمل، حاول إلا يؤثر ذلك على حالتك النفسية.

مالياً : يمكنك أن تطلب المساعدة من أحد أصدقائك لسداد الديون لديك.

برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : عليك الحذر لكي لا تتورط في بعض المشاكل العاطفية التي ليس لك علاقة بها.

مهنياً: ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.

مالياً: الدخول في أي نقاشات مالية اليوم ليس في صالحك، حاول أن تركز على مهامك وأهدافك.

برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : تفكر في شخص مميز في حياتك، أو تتمنى لو كان لديك شخص مهم في حياتك.

مهنياً: تقرر أخذ دورة لتعلم إتقان مجال تقني كان من الصعب عليك فهمه.

مالياً: يعتمد عديد من الأشخاص عليك لتلبية احتياجاتهم، لذلك احترس من خذلانهم وابذل قصارى جهدك لمساعدتهم.

برج القوس

عاطفياً برج القوس : تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شئوونك العاطفية

مهنيًا: قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائك في العمل يملأ قلبك بالحب ويشعرك بالسعادة

مالياً : قوة التركيز لديك قوية والموارد التي تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك.

برج الجدي

عاطفياً برج الجدي : يكون هناك لقاء مهم مع شريكك وستخرج منه بقرارات واضحة.

مهنياً: ركز على إنجاز المهام في روتينك المعتاد، وضع خطة لذلك وستشعر بتحسن كبير.

مالياً: تقضي جزءا كبيرا في التخطيط لكيفية العثور على موارد مالية.

برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : تجد صعوبة في التعامل مع مشاعرك، خاصة في منتصف اليوم.

مهنياً: يجب عليك التواصل مع الآخرين باستخدام ذكاءك الشديد وإرادتك القوية.

مالياً: التسرع يؤدي إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.

برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : وازن بين عواطفك وركز على أهدافك.

مهنيًا: تشعر بقليل من التعب اليوم، لكن الأمور ستتحسن.

مالياً: أهدافك المالية ليست بعيدا عن متناول يدك، لذا حافظ على تركيزك لتصل إلى ما تريد.

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