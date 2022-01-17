الامارات | «فزاع للصيد بالصقور» تسدل الستار على المنافسات

شكرا لقرائتكم خبر عن «فزاع للصيد بالصقور» تسدل الستار على المنافسات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدل الستار على منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، وكان مسك الختام مع شوط من منافسات الناشئين وأشواط فئة «جير شاهين» أشواط «الشيوخ» وسط تنافس قوي ومشاركة كبيرة على مدار النسخة الحالية.

وأقيم شوط الناشئين تبع فرخ رئيسي، أول من أمس، وتفوق فيه حمدان سهيل الكندي بالطير «56» بزمن 21.949 ثانية، يليه ثانياً راشد حمدان الكندي بالطير «6» بـ21.965 ثانية، وثالثاً أحمد ثاني المهيري بالطير «تي 23» بـ22.136 ثانية. وقررت اللجنة المنظمة إقامة بقية الأشواط يوم 29 يناير الجاري، بسبب الأحوال الجوية.

وكان مسك ختام البطولة مع أشواط جير شاهين الشيوخ، وشهد شوط الرمز فرخ، حصول «إف 3» على المركز الأول بالطير «إس 10» بزمن 18.787 ثانية، وبالمركز الثاني «إم 7» بالطير «مذهل» بـ19.027 ثانية، وثالثاً «إف 3» بالطير «بي كيه» بـ19.029 ثانية. وكسب «إم 7» شوط الرمز جرناس، بالطير «رماح» بزمن 18.401 ثانية، يليه الظفرة بالطير «إس 26» بزمن 18.463 ثانية، وثالثاً «إف 3» بالطير «3» بـ18.469 ثانية.

وحقق اليلايس المركز الأول في شوط الرئيس فرخ، بالطير «بي 29» بزمن 18.948 ثانية، يليه «إم أر إم» بالطير «جيه 1» بـ19.227 ثانية، وثالثاً «إف 3» بـ19.268 ثانية.

ونال «إف 3» المركز الأول في شوط الرئيسي جرناس، بالطير «عريون» بزمن 18.360 ثانية، يليه الظفرة بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «146» بزمن 18.492 ثانية، والطير «64» بـ18.559 ثانية.

كما كسب «إف 3» المركز الأول في شوط فرخ نقدي، بالطير «016» بزمن 18.996 ثانية، كما نال الفريق نفسه المركز الثاني بالطير «013» بـ19.712 ثانية، وثالثاً «اليلايس» بالطير «بي 27» بـ19.727 ثانية.

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