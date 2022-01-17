الامارات | الإثارة والحماس والتشويق تملأ منصة مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإثارة والحماس والتشويق تملأ منصة مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الإثارة والحماس والتشويق ملأت منصة مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة بدورته الـ15، وسط حضور من ملاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية من داخل الإمارات وخارجها، لمتابعة مزاينة إبل الحقايق للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة موزعة على 12 شوطاً للشرايا والتلاد.

ولليوم الخامس على التوالي يتابع مهرجان الظفرة مسابقاته ومنافساته التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي. وتوج مهرجان الظفرة الفائزين بالمراكز الأولى في مزاينة إبل الحقايق للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل.

وأعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ15 عن فتح باب التسجيل في سباق الظفرة للخيول العربية الأصيلة (توليد الإمارات)، ضمن ثلاثة أشواط (الظفرة الرئيس، المفتوح، المبتدئين)، إذ سينطلق السباق يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً في ميدان الخيول بمدينة زايد.

وتبلغ مسافة الشوط الأول (الظفرة الرئيس) 1700 متر، والشوط الثاني (المفتوح) 1400 متر، والشوط الثالث (المبتدئين) 1200 متر وهو مخصص للخيول عمر أربع سنوات والتي لم تشارك من قبل أو لم يحالفها الحظ بالفوز بالمراكز الأولى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news