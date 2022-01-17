الامارات | لتفادي الامراض الخبيثة..علاماتٌ استباقية انتبه لها جيدا ولا تتجاهلها

شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي الامراض الخبيثة..علاماتٌ استباقية انتبه لها جيدا ولا تتجاهلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لتفادي الإصابة بالأمراض الخبيثة التي تهدد الحياة، ثمة اختبارات وأدوات عديدة تساعد في كشف الإصابة؛ إلا أنه وفي الحياة اليومية يقدم لنا الجسم اشارات استباقية علينا ألا نهملها نهائيا.

موقع «timesnownews»، يقدم 5 أعراض مهمة تظهر في جسم الإنسان ولا ينبغي تجاهلها بحسب:

فقدان الوزن غير المبرر

وفق «سكاي نيوز عربية» الذي نقل التقربر إن فقدان الوزن أمر شائع بين المصابين بالسرطان، وربما يكون أول إشارة مرئية على الإصابة بالمرض، فنحو 40% من الأشخاص الذين جرى تشخيصهم بالإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة، تعرضوا لفقدان وزن غير منطقي.

التعب الشديد

التعب الذي يسببه السرطان لا يشبه ذلك الذي تشعر به بعد يوم عمل طويل؛ بل إنه تعب شديد لا يتحسن مع الراحة، ويعتبر علامة مبكرة على المرض الخبيث، ومما يدل على ذلك الصعوبةُ في الاستيقاظ صباحًا.



الحمى

يمكن أن تكون الحمى من أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا؛ لكنها تزول من تلقاء نفسها.. الوضع مختلف مع السرطان؛ حيث تتكرر الحمى دون سبب واضح وخاصة في الليل.

الألم



تتسبب بعض أورام الدماغ في صداع مستمر لأيام، ولا تخفف من حدته العلاجات التي يصفها الأطباء، ويمكن أن يكون الألم علامة على الإصابة بالسرطان؛ لذلك فاستشارة الطبيب ضرورة في حالة لم تكن تعرف أسباب الإصابة بهذا السرطان.

تغيرات في الجلد

الجلد هو أكبر الأعضاء في الجسم، ويمكن أن يكون نافذة على صحتنا بصورة عامة، ومن المفضل أن ينظر الطبيب إلى أي علامات غير طبيعية على الجلد مثل النتوءات.. كما أن اصفرار العينيين أو أطراف الأصابع قد يشير إلى وجود سرطان محتمل.

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