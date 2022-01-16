4 فوائد مذهلة لأكياس الشاي المستعملة.. «إوعي ترميها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يتخلص الجميع من أكياس الشاي عقب تناوله، دون أن يعرفون فوائدة العظيمة على البشرة والشعر، إذ تعتبر من أهم الوسائل الطبيعية للتخلص من جميع المشكلات، وخاصة العينين لما تتعرض له من انتفاخ أو هالات سوداء.

وتقدم «هن» خلال التقرير التالي، فوائد أكياس الشاي على البشرة، وفقًا لصحيفة «Times Of India»:

فوائد أكياس الشاي على العينين

تساعد أكياس الشاي على دعم راحة العين، بالإضافة إلى علاج تورم العين، لاحتوائها على مادة «التانين» التي تعمل على دعم الجلد، لذا احرصي على وضع أكياس الشاي في الثلاجة لتبرد قليلًا، ثم اتركيه على عينك لمدة دقائق، وبعد ذلك اغسلي عينيك بالماء الفاتر.

فوائد أكياس الشاي على الجلد

كما يساعد الشاي أيضًا على تقلص الجلد، لذا يمكنك فرك وجهك عن طريق مزج خليط من الشاي الأخضر مع القليل من السكر والماء، ووضعه على الوجه، ستلاحظين الفرق على وجهك، كما يمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية فترة في الثلاجة ستظل طازجة.

فوائد الشاي للشعر

يمنح الشاي الأخضر لمعانًا ونعومة للشعر، ضعي كمية من الشاي الأخضر في الماء المغلي، واتركيها لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة، وبعد يوم يمكنك وضع الماء على الشعر وتركه لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك شطفه بالشامبو جيدًا، ولكن انتبه أن يكون المنتج خالي من الكبريتات.

قناع الشاي الأخضر للوجه

يمكن عمل مزيج من الشاي الأخضر، صودا الخبز، وكمية مناسبة من العسل، لعمل قناع الوجه، إذ يساعد هذا الخليط، على تجديد خلايا البشرة والحماية من علامات الشيخوخة، وإذا كنت لا تستطيع عمل قناع الوجه، يمكن وضع أكياس الشاي فوق الماء الحراري، وبعد ذلك قومي بفرك الوجه لمدة دقائق، سيساعد ذلك في الحصول على نفس النتيجة.