الامارات | المصريون يغرقون مدعي النبوة اللبناني نشأت بسيل من السخرية والاخير يتوعدهم بالكوارث

شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يغرقون مدعي النبوة اللبناني نشأت بسيل من السخرية والاخير يتوعدهم بالكوارث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تزال المعركة على منصات التواصل الاجتماعي بين نشطاء مواقع التواصل، ومدعي النبوة اللبناني نشأت عبد النور، لكن هذه المعركة لم تأخذ منعطفا جادا، بل انتصرت فيها السخرية والنكتة.

ويبدو أن أشد هذه المعرك يخوضها نشأت مع نشطاء السوشال ميديا في مصر، الذي انهالوا عليه بموجة «هائلة» من السخرية، وخاصة ان هذا الرجل قام باستثناء المصريين من دعوته.

وعلى مدى الايام الماضية، تحولت صفحة مدعي النبوة نشأت على فيس بوك والتي اطلق منها دعوته، إلى مساحة لمئات آلاف التعليقات الطريفة والتي تعكس حجم الطرفة التي يتمتع بها الشعب المصري.

ويبدو أن نشأت ضاق ذرعا بحجم السخرية الآتية من مصر، ليخرج بفيديو جديد يتوعد فيه مصر والمصريين من هزات أرضية ستضرب البلاد.

ولم يتوقف الأمر عند رد الفعل الشعبي، فقد نقلت وسائل إعلام محلية عن دار الإفتاء المصرية وصفها لـ«نشأت» بأنه «دجال وضال ومضل»، وقالت الدار إنه «لا نبي بعد الرسول (محمد) صلى الله عليه وسلم» مؤكدة أن «كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب وأفاك ودجال وضال مضل».

وكان نشأت الذي يتحدث اللهجة اللبنانية بث مقطعا مصورا هاجم فيه المصريين قال فيه: «120 مليون مصري، ما في مستنير؟! المصريون الذين سبوني (شتموني) بالأمس، هم أنفسهم الذين حاربوا موسى ويوسف، وغيرهم».

وحذر الشاب من أن «هناك قانونا جديدا، وسوف تتعرضون لهزات أرضية، ببلدكم العظيم، غضبا من السماء: اليوم، غدا، بعد جمعة... قريبا جدا سوف تبدأ الهزات».

وتداول المصريون معلومات عن أن «نشأت» من أصول مصرية وليس لبنانيا، ومحكوم في عدد من القضايا، وهرب من مصر وعاش في لبنان منذ العام 2010، لكن لم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات.



ونشر مستخدمون مصريون تدوينات كوميدية وصور «كوميكس» وتعليقات تعبر عن سخريتهم من «النبي نشأت» بشكل مباشر أو ضمني.

ونشرت إحدى المعلقات صورة قالت «نشأت» وهو يعمل طبالا، وكتب على الصورة: «هذا هو النبي نشأت قبل البعثة، كان يعمل طبالا... يا بني ابتعد عن المصريين لأنهم سوف يأتون بمقاس لباسك».

فيما نشر آخر صورة لمحادثة بين مدير غروب «نشأت»، وأحد المستخدمين، وقال مدير الغروب، وفق ما جاء بتلك الصورة: «ممنوع دخول المصريين أعتذر منك»، فرد عليه الشخص الذي طلب إضافته: «بعدما آمنت بيك تغدر بيا؟».

وطلبت شابة مصرية «لاب توب.. لأن اللاب توب الخاص بها عطلان». وقال له آخر: «ادعي لي أخس شوية يا مولانا».

نشر حساب يحمل اسم «مصري مصري» مشهدا من أحد المسلسلات المصرية، قائلا: «بالله عليك يا نشأت سيبني أدخل الغروب ومستعد أن أتنازل عن الجنسية».

بينما بث آخر صورة من فيلم «الليمبي» يتسلل فيها الفنان محمد سعد بطريقة كوميدية، وكتب معلقا: «مصري داخل الغروب».

وكان الفيديو الذي ظهر فيه «نشأت مجد النور»، مع كارمن شماس حليق الرأس، وعلى جبهته كتب رموزاً غير مفهومة، وحمل عصا غريبة ظل ممسكاً بها في جميع مقابلاته.

وكانت عالمة الفلك كارمن شماس قد «بشرت» بفيديو على صفحتها بموقع «فيسبوك» لبنان والعالم «بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب».

وأضافت: «لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم».

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