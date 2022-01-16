بطرق سهلة.. حكاية فتاة فقدت 24 كيلو من وزنها في 8 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

براسانجسا روي شودري، هي فتاة هندية تحب التسوق وتناول الطعام، ومع ذلك، أصبحت زيادة الوزن عقبة رئيسية في حياتها، وباتت كسولة للغاية وفقدت كل ثقتها بنفسها ووجدت صعوبة في التفاعل مع أشخاص جدد، بمرور الوقت، حتى أنها توقفت عن ارتداء ملابسها المفضلة ولم تجد ما يناسبها.

ولذلك قررت براسانجسا إنقاص الوزن وإعادة حياتها إلى المسار الصحيح، إليك كيف حققت أهداف اللياقة البدنية، وفقا لموقع timesofindia.

الاسم: براسانجسا روي شودري

المهنة: طالبة

العمر: 17 سنة

الطول: 161 سم

المدينة: كولكاتا

أعلى وزن تم تسجيله: 87.5 كجم

الوزن التي فقدته: 24 كجم

المدة التي استغرقتها لإنقاص الوزن: 8 أشهر

- نقطة التحول

نتقول الفتاة: :لقد جعلني الوزن الزائد كسولة للغاية وأثّر بشكل كبير على ثقتي بنفسي، لم تكن ملابسي القديمة مناسبة لي، ولم أتمكن من العثور على الملابس التي تناسب جسدي، بعد أن عانيت من زيادة الوزن لبعض الوقت ، قررت أخيرًا أن أفقد تلك الكيلوجرامات الزائدة".

- النظام الغذائي المتبع

الإفطار: شريحة خبز وبياض بيضتين

الغداء: رقائق الذرة وتفاحة

العشاء: سلطة دجاج، وخضار مشكلة

وجبة ما قبل التمرين: 3 قطع من اللوز

وجبة ما بعد التمرين: الفواكه مثل البابايا والتفاح والجوافة والليمون

نظام التمرين

"لم أنضم إلى أي صالة ألعاب رياضية، ولم أقم بممارسة اليوجا، فقط مشيت ما لا يقل عن 10 آلاف خطوة يوميًا، وهو ما ساعدني في الواقع أكثر في رحلة إنقاص وزني"، كما تقول الفتاة.

- أسرار اللياقة البدنية

تكشف الفتاة: " لقد توقفت تمامًا عن تناول السكر والسمن، أدركت أن هذين الأمرين هما العاملان وراء زيادة وزني"

كيف ظللتي متحمسة ؟

"كنت دائمًا متحمسة، منذ أن بدأت رحلتي في إنقاص الوزن، كنت مصممة على إنقاص الوزن لأنني أردت إبراز أفضل نسخة من نفسي وأردت أن أظهر للناس أنني أستطيع أيضًا إنقاص الوزن دون الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية".

- ما أصعب فترة في زيادة الوزن؟

"عندما كنت بدينة، لم أستطع التفاعل مع أشخاص جدد، كنت خجولة بسبب وزني ولم يكن لدي ثقة كبيرة بنفسي، لكن بمجرد أن فقدت وزني، بدأت في اكتساب ثقتي بنفسي وأصبحت أكثر تفاعلًا مع الأشخاص من حولي".

- ما هي التغييرات التي قمت بها في حياتك؟

"توقفت عن تناول الوجبات السريعة والحلويات، كما ذكرت سابقًا، قمت باستبعاد السكر والسمن من نظامي الغذائين لقد ساعدني هذا كثيرًا في رحلة إنقاص وزني، كما تناولت الأطعمة المطبوخة في المنزل التي تصنعها أمي".

الدروس المستفادة من فقدان الوزن:

"لقد كنت من عشاق الطعام طوال حياتي، خلال رحلتي لفقدان الوزن، تعلمت كيفية التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة والحلويات، الآن، حتى لو قدم لي أحدهم طبقًا مليئًا بالأطعمة والحلويات غير الصحية واللذيذة، فأنا أرفض تناوله لأن اللياقة البدنية هي أولويتي الوحيدة حاليً".

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