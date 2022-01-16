4 فوائد مذهلة لتناول التفاح خلال الشتاء: «مناعتك في أمان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

التفاح من أكثر الفواكه استهلاكًا في الشتاء، لمذاقه الشهي وسهولة تناوله، فضلًا على احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تدعم صحة الجسم، لذا يلزم إضافته داخل النظام الغذائي بشكل أساسي، خاصًة خلال فصل الشتاء، نظرًا لما يحتاجه جسم الإنسان من اهتمام غذائي مضاعف.

لذا تستعرض «هن» فوائد تناول التفاح وفقًا لموقع «Every Day Health»:

فوائد تناول التفاح

- يدعم عملية فقدان الوزن، إذ يساعد تناول التفاح على دعم الشعور بالامتلاء، وعدم الرغبة في تناول الطعام لاحتوائه على كمية من الألياف، بالإضافة إلى كمية قليلة جدًا من الدهون، وبالتالي هو غذاء جيد لمن يرغبون في فقدان الوزن بشكل صحي.

- يعتبر التفاح من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي تدعم صحة الأشخاص، مثل فيتامين «سي» والبوتاسيوم.

- يعزز صحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على الألياف التي تدعم الغشاء المخاطي للقولون وتحميه من التعرض للمواد المسرطنة، بالإضافة إلى دوره في مساعدة ممن يعانون من الإمساك أو آلام المعدة.

- يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة، والعناصر الغذائية التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، تساعد على حماية الجسم من التعرض للالتهابات، وبعض السرطانات مثل سرطان الثدي، كما يحتوي على العديد من المركبات الهامة التي تدعم الجهاز المناعي للجسم.

نصائح عند تناول التفاح

- يسبب تناول التفاح حساسية لدى بعض الأشخاص، إذ تظهر على هيئة بثور حمراء، أو حكة في الجسم، لذا ينصح عند ملاحظة ذلك الامتناع عن تناوله.

- عدم تناول كميات كبيرة من مشروب عصير التفاح لمرضى السكري، حتى لا يرفع مستوى السكر في الدم، ما يؤدي إلى حدوث ضررًا كبيرًا على صحتهم، لذا ينصح معرفة الكمية المسموح بتناولها تحت رقابة الطبيب المختص.