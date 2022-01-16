نادر حمدي يحتفل بأول سنة جواز من «أم سيف».. صورة ورسالة رومانسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، احتفاله بعيد زواجه الأول من زوجته ووالدة ابنه الرضيع.

ونشر المطرب نادر حمدي صورة رومانسية تجمعه بزوجته، مُعلقًا: «عيد زواج سعيد.. أول سنة تعدي علينا مع بعض ربنا يخليكي ليا ومعايا دايمًا يا أم سيف».

عيد زواج نادر حمدي

وتفاعل العديد من الرواد والمتابعين مع الصورة التي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، التي تمنت لهم دوام الحياة السعيدة.

وكان نادر حمدي، قد احتفل بزفافه في شهر يناير 2021، بحضور عدد كبير من نجوم الفن عزيز الشافعي وأمير محروس وأحمد الشامي ومحمد نور وكارمن سليمان ومصطفى حجاج وتوما وهشام ماجد وأكرم حسني وأحمد فهمي.

نادر حمدي شارك بأغنية في حفل طريق الكباش

يذكر أن الموزع والمطرب نادر حمدي، شارك بأغنية في حفل طريق الكباش، الذي احتفلت به الدولة مؤخرًا، وكشف «حمدي» الكواليس حينها خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، بتغطية قناة «on» لحفل طريق الكباش، مؤكدًَا أنه ليس صاحب الفكرة الأساسية، لأنها من حق الملحن إيهاب عبد الواحد، وكاتبة الكلمات منة القيعي.

وأضاف نادر حمدي: «ما يميز صوت لارا إسكندر أنها عندها مساحات واسعة جدا، وكان فيه فكرة إنه يبقى فيه كذا عنصر نسائي، بس لقينا مفيش حد قادر يجيب الطبقات دي غير لارا، طلعت للطبقات دي بأريحية جدا».

وتحدث المطرب والموزع عن زيارته للأقصر، قائلًا: «أنا أول مرة أروح الأقصر وانبهرت بيها، وده تقصير مننا، ونفسي الدولة تزود من الدعاية الداخلية للسفر داخل مصر، لأن بنشوف بعض الأماكن بالصور لكن مش بنبقى عارفين إنها بالجمال ده غير لما نيجي».