أول ظهور لابنة وائل الإبراشي في عزاء والدها: «انهارت ولم تستطع استكماله» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تكريمًا لبداية مشواره داخل أعرق المؤسسات الصحفية، أقامت مؤسسة روز اليوسف سرادق العزاء للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي وافته المنية 9 يناير الجاري، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد.

وبجانب حضور عدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية، تواجدت أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، التي لم تبق في العزاء سوى بضعة دقائق، بسبب انهيارها وعدم تمالك أعصابها من الحزن، إذ جاء الظهور الأول لابنته «جيلان» برفقة والدتها، لحضور العزاء، وهي متشحة بالسواد وفي حالة من الحزن الشديد على فقدان والدها، كما يحاوطها عدد كبير من أصدقائها وباقي أفراد العائلة.

تغيب ابنة وائل الإبراشي عن جنازة والدها

وكانت «جيلان» لم تتمكن من حضور عزاء والدها وائل الإبراشي، إذ قالت والدتها سحر الإبراشي، في بث مباشر مع «الوطن»، إن ابنتها أصيبت بحالة من الانهيار والصدمة لمعرفة نبأ وفاة والدها، إذ كانت وقتها عائدة من أول امتحان لها في المدرسة.

وقالت سحر الإبراشي: «هي كانت لسة راجعة من الامتحان إمبارح.. وأنا لما عرفت الخبر كلمت ناس صحابنا قلت لهم يقعدوا معاها ومكانتش لسة عارفة.. ومش عارفة هي عرفت بعد كدا إزاي والصدمة أن بنت عندها 15 سنة عرفت أن باباها مات».

وفاة وائل الإبراشي

وشهد العزاء عدد كبير من محبي الإعلامي الراحل وائل الإبراشي والقيادات الصحفية والإعلامية، إذ توفى الأحد 9 يناير، عن عمر 58 عامًا، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد، دام لما يزيد عن العام، وشُيع جثمانه يوم الاثنين، من مسجد سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، وشهدت الجنازة العديد من المواقف المعبرة عن إنسانية الإعلامي الراحل.

وائل الإبراشي ولد في 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة روز اليوسف قبل أن يترأس تحرير جريدة صوت الأمة، وفي مجال العمل التليفزيوني قدم الإبراشي برنامجى الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم قبل أن ينتقل إلى التليفزيون المصري عبر برنامج التاسعة.