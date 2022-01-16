رومانسيون بطبيعتهم.. مواليد هذه الأبراج يحبون من أول نظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الوقوع في الحب يجعلنا نشعر بالسعادة والطمأنينة، ولكن كل شخص يقع في الحب بشكل مختلف، ويستغرق البعض وقتًا لذلك، بينما بالنسبة للآخرين يحبون من النظرة الأولى.

وفي التقرير، نستعرض 5 مواليد أبراج فلكية رومانسيون بطبيعتهم ويقعون في الحب من أول نظرة، وفقا لموقع "timesofindia".

- الحوت:

من السهل على الحوت أن يقع في الحب من النظرة الأولى، لأن الحب لديه ليس مجرد تجربة؛ بل بمثابة حياة، بالإضافة إلى أنهم رومانسيون للغاية بطبيعتهم.

- الحمل:

من أسرع الأبراج وقوعاً في الحب، وذلك لأنهم يندفعون بكل عواطفهم وينغمسون في مشاعر الحب بسرعة.

- السرطان:

غالبًا ما ينجذب مواليد هذا البرج إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم، لذا يقعون في الحب من أول نظرة، كما إنهم يصبحون عاطفيين بسهولة إذا صادفوا أي شخص يحتاج إلى الدعم.

- الأسد:

ربما يكون مولود الأسد من أكثر الأبراج المسيطرة، لكن سرعان ما يقع في حب من يصارحه بمشاعره.

- العقرب:

يتسم مواليد العقرب بالبساطة والعفوية، لذلك يقعون في حب أي شخص يتفهم طبيعتهم من أول نظرة، فضلا عن ذلك أنهم رومانسيون.

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