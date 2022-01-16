4 طرق فعالة لمنع ضعف الانتصاب.. بعضها لها علاقة بالطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بالنسبة للرجال، يعد ضعف الانتصاب أمرًا مخيفًا يمكن أن يتعارض مع نوعية حياتهم، وهو ما يؤثر على قدرتهم الجنسية وعلاقتهم مع شريك الحياة.

ويتم تنظيم القدرة على تطوير الانتصاب والحفاظ عليه إلى حد كبير، وهي عملية معقدة تشمل الدماغ والهرمونات والعواطف والأعصاب والعضلات والأوعية الدموية.

عامل العمر هو سبب قوي لضعف الانتصاب، ومع ذلك، تلعب العوامل الجسدية والنفسية أيضًا دورًا في إثارة ضعف الانتصاب، وفي التقرير التالي نتناول أهم 4 طرق فعالة لمنع ضعف الانتصاب، وفقًا لموقع kompas.

-اتباع نظام غذائي صحي

ثبت أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك يساعد في تقليل مخاطر ضعف الانتصاب، فوجدت الأبحاث التي أجريت على أكثر من 21000 شخص أن الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط يكونون أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب.

وحمية البحر الأبيض المتوسط هي نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات والأسماك أو غيرها من مصادر الأحماض الدهنية طويلة السلسلة (أنواع أحماض أوميجا 3 الدهنية)، وتتجنب اللحوم الحمراء والمعالجة.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة الرياضة تخفض من ضغط الدم وسكر الدم وتحسن الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم وصحة القلب، التمرين المنتظم هو أيضًا طريقة طبيعية لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، لا تحتاج إلى ممارسة الكثير من التمارين لتقليل خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

-توازن ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القضيب، فتصلب الأوعية الدموية وتضيقها يجعل من الصعب على الدم أن يتدفق إلى القضيب، مما يجعل من الصعب عليك الانتصاب.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إعاقة تدفق الدم إلى المرحلة ويصعب عليك الانتصاب أو الحفاظ عليه، إذا تم تشخيصك بضغط ذاتي، فيجب عليك تناول الأدوية بانتظام لمنع ضعف الانتصاب وتحسين صحة الجسم بشكل عام.

-تجنب ارتفاع الكوليسترول

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول أيضًا إلى ضعف الانتصاب، لأن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يسبب تصلب الشرايين، وهي حالة تؤدي إلى تصلب جدران الأوعية الدموية وتضيقها.

يقلل تصلب الشرايين من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القضيب، ويؤدي تصلب الأوعية الدموية وتضييقها إلى صعوبة تدفق الدم إلى القضيب قبل الجماع، لتجنب الكوليسترول، يجب اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأدوية الخافضة للكوليسترول التي يصفها الطبيب.

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