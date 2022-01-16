«مهاب» مهندس معماري يحترف صناعة الأباجورات الخشبية: دراسة العمارة ساعدتني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أباجورات مصنوعة من الخشب «هاند ميد» باحترافية ودقة عالية، بشكل رويال وعصري، تزيد من رقي وجمال المنزل، بل يمكن أن تستخدم كديكور أساسي في كافة الغرف، وتميزت بتفاصيلها التي قد تبدو معقدة بعض الشيئ لكنها في غاية البساطة بالنسبة للمهندس المعماري «مهاب عاطف»، وهذا سر إعجاب أغلب من رآها، فهي غريبة كونها مصنوعة من الخشب وجميلة في ذات الوقت، وكأنها «أنتيكة كلاسيك».

هواية مهاب في صناعة الأباجورات من الخشب

مهاب مهندس معماري، احترف صناعة الأباجورات الخشب، إذ يقوم بتصنيعها وتجميعها وبيعها أونلاين، فهي هواية كان شغوفًا بها منذ أيام الجامعة، لكنه بدأ في صناعتها بشكل أكثر احترافية منذ شهر بجانب عمله في الهندسة، ويروى التفاصيل لـ «هن»، قائلًا: «أنا مهندس معماري وصناعة الأباجورات كانت هواية أيام الجامعة وابتديت فيها كعمل من شهر بجانب شغلي في الهندسة الأساسي».

الأباجورات مصنوعة من نوعية خشب «MDF»، وكان لدراسة «مهاب» للهندسة المعمارية دور وفضل كبير في صناعة الأباجورات بهذه الاحترافية: «الدراسة كان ليها دور أساسي عشان كلية عمارة وهي معتمدة إننا نتفرج على أمثلة كتيرة عشان نصنع الماكيتات».

الصعوبات التي واجهت مهاب خلال التصنيع

الأشغال اليدوية بها بعض الصعوبات، التي يمكن تجاوزها مع مرور الوقت والخبرة، ومن أبرز ما يعاني منه «مهاب» خلال التصنيع توصيل الخشب ببعضه البعض: «طريقة عمل القطع اللي بتوصل الخشب ببعضه لعمل الشكل، عشان كل قطعة ليها زاوية مختلفة بتدي شكل مختلف عن الآخر».

استطاع المهندس الموهوب، خلق حالة من التوازن بين عمله في الهندسة وصناعة الأباجورات، إذ يعتمد التسويق والبيع «أونلاين»، وما دفعه للاستمرار: « الناس بيعجبها الشغل جدا عشان حاجة جديدة وأول مرة تنزل السوق المصري، بالإضافة إن الأسعار مقبولة مقارنة بباقي الديكورات والأباجورات الديكور»