كورونا اليوم: تحذير من عرضين لأوميكرون.. وعلامة جديدة على الإصابة بكوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تحذير من عرضين لأوميكرون

مع انتشار متغير أوميكرون لفيروس كورونا، يريد الباحثون تسليط الضوء على علامتين للعدوى قد تكون في عداد المفقودين، ويتم إغفالهما.

كحالة طوارئ صحية دولية، قام الباحثون في جميع أنحاء العالم بجمع البيانات حول الأمراض المعدية، في هذه الحالة، لاحظ فريق البحث - ومقره مستشفى تونغجي بالصين - أن الغثيان والقيء يمكن أن يكونا "أول علامتين سريريتين" لعدوى كوفيد، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

علامة جديدة لـ كورونا يحذر منها الخبراء

منذ ظهور متغير أوميكرون، ظهرت تقارير بشأن أعراض كورونا الجديدة في جميع أنحاء العالم، من التعرق الليلي إلى التهاب الملتحمة، ويواصل المرضى والأطباء الإبلاغ عن علامات فيروس كورونا الأقل شهرة والتي تشير إلى الإصابة.

وأظهر أحدث تقرير من ألمانيا عن علامة جديدة للإصابة بفيروس كورونا لم يتم الإبلاغ عنها من قبل وفقًا لموقع express.

يلقي البديل الجديد من أوميكرون مزيدًا من الضوء على الأعراض المرتبطة بعدوى الفيروس التاجي، فبدأ الأطباء من جنوب إفريقيا في ملاحظة أعراض مختلفة عن العلامات الثلاثة الأصلية لفيروس كوفيد، ثم تمت إضافة مراجعة للبيانات من المرضى التي تم جمعها بواسطة تطبيق "زوي كوفيد" إلى هذه المعرفة الجديدة بالأعراض، حدد أحدث تقرير من برلين بألمانيا عرضًا آخر لـ كورونا، وهي نوبات الإغماء، حيث يصف الإغماء فقدانًا مؤقتًا للوعي والتحكم في العضلات، كما تقول كليفلاند كلينك.

نصائح تجنبك الإصابة بالبرد والاشتباه بـ أوميكرون

تعتبر نزلات البرد من الأمراض الفيروسية التي تنتشر بشدة خلال الطقس البارد، والتي من المتوقع أن يصاب بها الكثيرين خلال الموجة الحالية من الطقس البارد والصقيع التي من المتوقع أن تستمر حتى 19 يناير بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وتأتي هذه الموجة من الطقس البارد بالتزامن مع توجيه وزارة الصحة والسكان نصائح بضرورة التعامل مع نزلات البرد بأنها اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وبخاصة متحور أوميكرون الجديد الذي تشتبه أعراضه كثيرًا مع نزلات البرد المعتادة في الشتاء، الأمر الذي قد يسبب حالة من الخلط بين الإصابة بأي منهما، وتجنبًا أن تسبب هذه الموجة من الطقس في الإصابة بنزلة البرد والدخول في دوامة الاشتباه بالإصابة بكورونا، نستعرض فيما يلي طرق تجنبك الإصابة بهذا المرض، بحسب ما ذكره موقع drsoos.

-اغسل يديك جيدًا

- ابعد الأصابع غير النظيفة عن وجهك

-تأكد من حصول الجميع على لقاح الأنفلونزا

-تنظيف الأسطح المشتركة

-احصل على قسط كاف من النوم

-تناول وجبات متوازنة

-حافظ على نشاطك

إيجاد طرق للتخلص من التوتر والاسترخاء

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