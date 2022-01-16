5 تكات لإطلالة خالية من العيوب.. نسقي الحزام والشنطة والإكسسوار مع شكل جسمك «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الإكسسوارات والحقائب والأوشحة إلى الأحزمة والأحذية، كلها عناصر مهمة لإضفاء الجاذبية على إطلالتك، وتنسيقها مع الملابس مهارة رائعة، ولكن أحيانا لا تؤدي الغرض المطلوب منها بالنسبة للبعض، ولكن الأمر ليس بهذه الصعوبة، يحتاج فقط إلى معرفة شكل جسمك وما يناسبه، لذلك تقدم لك «هن» بعض النصائح البسيطة لتنسيق الملابس مع الإكسسوارات وفق موقع Brightside.

أهم النصائح لإطلالة خالية من العيوب

اختاري الحزام المناسب لملابسك

يرفع الحزام المناسب من إطلالتك ويضيف إليها الجاذبية، لذلك على الفتيات الصغيرات اختيار حزام رفيع بلون واحد، بينما الحزام العريض مناسبا أكثر للسيدات الطويلات والرياضيات.

تتناسب الأحزمة الرفيعة بشكل ممتاز مع بلوزات سادة ولكنها ستضيع في النقوش الكثيرة، بينما الأحزمة العريضة تتناسب بشكل رائع مع البدلات والفساتين، ولكن يمكن استخدامها أيضا لإبراز قوامك، اختاري حزام متوسط السماكة لأنه يناسب أي شيء تقريبا.

اختاري الحذاء وفقا لطول التنورة

لا يتناسب ارتداء التنورة قصيرة مع الكعب العالي نهائيا لأنها من الممكن أن تظهرك بمظهر مبتذل، ولكن من الأفضل ارتدائها مع أحذية الباليه المسطحة أو أحذية بدون كعب أو حتى مع حذاء رياضي، ومن ناحية أخرى ارتداء الكعب العالي مناسب جدا مع التنانير «الميدي والماكسي»، ولكن إذا كان الجمع بين الكعب العالي والتنورة القصيرة من المفضلات لديك فارتداء الجوارب يمكن أن يجعل المظهر أكثر أناقة.

موازنة في ارتداء الإكسسوارات

من السهل ارتداء العديد من الإكسسوارات الرائعة معا، ولكن يؤدي ذلك إلى مظهر غير مريح للعين نهائي، فعند إضافة وشاح لإطلالتك تجنبي تعقيده بدمج الكثير من المجوهرات معه، لتجنب هذا الخطأ يمكنك اتباع قاعدة بسيطة 1 : 1 وشاح + قلادة أو وشاح + حلق.

اختاري حقيبة مناسبة لطولك وشكل جسمك

يجب أن تختار المرأة صغيرة الحجم حقيبة صغيرة إلى متوسطة بأيدي متوسطة الطول أو قصيرة، لن تكون الحقائب العريضة أو الكبيرة مناسبة لأنها قد تجعلك تبدو أقصر.

ويجب على النساء طويلات القامة تجنب الحقائب على شكل صندوق، ونفس الشيء ينطبق على الحقائب الصغيرة، قد تكون الحقيبة صغيرة ولكنها تجعلك تبدو وكأنك عملاقة، تعتبر حقائب الكتف المستديرة التي يتغير طولها بسهولة اختيار أفضل.

يجب أن تختار الفتيات الممتلئات الحقائب متوسطة الحجم بدلا من الحقائب الصغيرة جدا أو الكبيرة، إذ يمكن للحقيبة الكبيرة أن تضيف حجما أكبر إلى مناطق مشكلتك، بينما يمكن للحقائب الصغيرة أن تجعلك تبدين أكبر أيضا، وإذا كنت من محبي الحقائب الصغيرة، فقد يكون اختيار حقيبة القابض مناسبا.

تجنبي مطابقة لون الحذاء مع الحقيبة

إذا كنت ترغبين في مظهر أكثر حداثة، ابتعدي عن المجموعات المتطابقة، على الرغم من أنه لا حرج في ارتداء حقيبة يد سوداء مع حذاء أسود، إذا كنت تحاولين إضفاء الأناقة على إطلالة بها ألوان عديدة، ولكن من الأفضل مطابقة لون الحقيبة بقطعة أخرى، مثل الحلق أو السترة.