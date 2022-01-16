الامارات | طيار يهبط بالدمام رافضا مواصلة رحلته لباكستان.. ويعتذر: انتهى دوامي!

شكرا لقرائتكم خبر عن طيار يهبط بالدمام رافضا مواصلة رحلته لباكستان.. ويعتذر: انتهى دوامي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض طيار تابع لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية السفر من الدمام إلى إسلام أباد اليوم الأحد لأن مواعيد عمله قد انتهت.

وذكرت قناة "سماء" الباكستانية أن الرحلة PK 9754 كانت جاهزة للإقلاع من الرياض إلى إسلام أباد ولكنها تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقاً للقناة قرر الطيار الهبوط اضطرارياً في مطار الدمام حيث انتهت خدمته ورفض مواصلة الرحلة.

واحتج الركاب على تأخر الرحلة ورفضوا تغيير الطائرات. بعد بضع دقائق توتر الوضع ، تم استدعاء رجال الأمن.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية: "يجب أن يستريح الطيار لأنه ضروري لسلامة الطيران. وسيصل جميع الركاب الساعة 11 مساءً في مطار إسلام أباد حتى ذلك الحين ، تم إجراء جميع الترتيبات في الفنادق".

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