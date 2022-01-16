7 خطوات تساعدك في حلاقة الذقن بشكل آمن.. «عشان متتجرحش»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حلاقة الذقن أمر هام وأساسي للرجال، إذ يتم تخفيفها أو إزالتها بشكل تام من حين لآخر للحصول على مظهر جذاب، لكن عند القيام بالأمر قد يتعرض العديد من الرجال إلى الإصابة بجروح في مكان الذقن، وظهور الحبوب فيما بعد، ما يسبب انزعاجًا كبيرًا لهم.

نصائح لحلاقة الذقن بشكل آمن

وخلال تلك السطور، نستعرض مجموعة من الخطوات الآمنة لحلق شعر ذقنك بشكل آمن، وتجنب الإصابة بالجروح أو ظهور حبوب الوجه، وفق ما قدمه موقع ماركة التجميل العالمية الشهيرة gillette.

1- وضع كريم الحلاقة

ضع جل الحلاقة أو الرغوة ووزعها في كل مكان؛ للمساعدة على ترطيب الشعر وتحسين انزلاق ماكينة الحلاقة والمساعدة في الحماية من التهيج.

2- الحلاقة مباشرة بعد الاستحمام

إذ يعمل الترطيب على تنعيم الشعر، ما يسمح للماكينة بالانزلاق بسهولة أكبر، كما يمكنك استخدام مقشر أو غسول للوجه لإزالة الزيوت والأوساخ والجلد الميت، وذلك لتحضير بشرتك لحلاقة مريحة.

3- تحقق من وجود شفرات جيدة

يجب عليك التحقق من جودة شفرات الحلاقة ولا يجب أن تكون متآكلة أو قديمة؛ لتجنب حدوث الجروح أثناء الحلاقة.

4- اشطف الشفرات عدة مرات

غسل الشفرات أو شطفها في وقت الحلاقة، يساعد من قلة حدوث التهيج.

5- حلق الشعر بالطريقة الأكثر راحة

ينمو شعر الوجه في اتجاهات عديدة، لذا ستحلقه مع اتجاه التجاعيد وعكسه في أوقات مختلفة من روتينك، لذلك يمكنك الحلق في الاتجاه الأكثر راحة لك.

6- الوصول إلى الأماكن الصعبة

استخدم أداة التشذيب الدقيقة الموجودة على ظهر أي ماكينة حلاقة، للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل أسفل أنفك ولتحديد سوالفك.

7- وضع المرطب

ضع مرطبًا أو بعد الحلاقة، واغسل وجهك بالماء البارد واتركه حتى يجف، وذلك لمساعدة بشرتك على الشعور بالراحة والنعومة.