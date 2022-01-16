في عيد ميلادها.. إطلالات ساحرة للفنانة ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

دوما ما تخطف الفنانة ياسمين عبد العزيز الأنظار بإطلالاتها الأنيقة وبجمالها ورشاقتها وبخفة دمها وموهبتها الفنية، ويصادف اليوم عيد ميلادها، وبهذه المناسبة نستعرض لكم أبرز إطلالاتها.

-فستان أحمر:

أطلت بفستان ميدي بأكمام طويلة باللون الأحمر مزين بنقوش تايجر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

-فستان أسود:

تألقت بفستان كت باللون الأسود مزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

-فستان برتقالي:

ظهرت بفستان كت باللون البرتقالي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركات شعرها منسدلا على الجانبين.

-فستان فضي:

ارتدت فستان باللون الفضي بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان نبيتي:

وتألقت أيضا بفستان باللون النبيتي بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-بدلة باللون الذهبي:

وظهرت ببدلة بأكمام باللون الذهبي اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-فستان متعدد الألوان:

وأطلت بفستان كت متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-فستان أسود:

وظهرت بفستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

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