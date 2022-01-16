7 علامات تدل على وجود جلطة دموية "مميتة".. منها الصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد تبدو جلطات الدم قاتلة صامتة، فلا يدري المصاب بها إلا بعد فوات الأوان، وهي عبارة عن كتل من الدم تغيرت من حالة سائلة إلى شبيهة بالهلام، وعادة لا تسبب أي ضرر لصحتك لأنها تحمي جسمك من النزيف عند الإصابة بجرح.

وعندما لا تتفكك الجلطات، يمكن أن تكون الإصابة خطيرة، وتؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية في أي جزء من الجسم، وفي هذا الإطار نستعرض الأعراض السبعة لتجلط الدم وفقًا لموقع eatthis.

- صداع شديد

قد يكون لديك صداع، وسيكون "شديدًا"، فقد يتراوح هذا من الصداع العنقودي مثل البداية، وأسوأ صداع في الحياة، والصداع الشبيه بالصداع النصفي، والصداع المتفجر، وصداع التوتر المزمن، والصداع اليومي المزمن، وصداع الرعد المفاجئ، بحسب إحدى الدراسات.

-أعراض عصبية جديدة

إذا كنت مصابًا بتجلط الجيوب الوريدية الدماغية، استجب سريعًا لأعراض مثل الصداع، وتشوش الرؤية، والإغماء، وفقدان السيطرة على جزء من جسمك، والنوبات.

-آلام شديدة في البطن

كان أحد مرضى تجلط الجيوب الوريدية الدماغي، يعاني من "اضطراب المزاج، والصداع النصفي غير المتكرر بدون هالة، والارتجاع المعدي المريئي، والتهاب القولون التقرحي المقدم إلى قسم الطوارئ مع أربعة أسابيع من آلام في البطن، ونزيف دموي، وفقدان غير مقصود للوزن .

-تورم في الساق

إذا تشكلت جلطة دموية في الوريد العميق، فيمكن أن تمنع تدفق الدم، مما يمنع الأنسجة من التصريف بشكل صحيح، وهو ما يسبب تراكم السوائل الزائدة، والتورم، والدفء، وعدم الراحة في الساق.

وقد يحدث جلطة دموية في الوريد العميق، كما تنفصل وتعود إلى القلب والرئتين.

-بقع حمراء صغيرة على الجلد

النمشات هي بقع مستديرة دقيقة تظهر على الجلد نتيجة للنزيف، الذي يتسبب في ظهور النمشات باللون الأحمر أو البني أو الأرجواني، وهي تظهر عادةً في مجموعات وقد تبدو مثل الطفح الجلدي.

عادة ما تكون النمشات مسطحة عند اللمس ولا تفقد لونها عند الضغط عليها، كما تقول مايو كلينك، وتقول إحدى الدراسات إن هذه المشكلة قد تبدأ كضرر عصبي إقفاري ثم تندمج النبرات لاحقًا في أورام دموية كبيرة.

-كدمات

تقول مايو كلينيك إن الكدمات تشير أحيانًا إلى حالة كامنة خطيرة، مثل مشكلة تخثر الدم أو مرض في الدم، فإذا ظهرت كدمات على جذعك أو ظهرك أو وجهك، أو يبدو أنها تتطور دون أسباب معروفة.

- ضيق في التنفس

تقول مايو كلينيك إن ضيق التنفس يظهر عادة بشكل مفاجئ ويزداد سوءًا مع المجهود.