10 طرق عبقرية للحفاظ على تدفئة المنزل.. دون تكاليف باهظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع انخفاض درجة حرارة الجو والبرودة الشديدة خلال فصل الشتاء، يحرص البعض على البحث عن الطرق العديدة لتدفئة المنزل، بخلاف تشغيل المدفأة التي قد تكون مكلفة بالنسبة لهم.

وفي هذا الإطار يستعرض الخليج 365 10 طرق للحفاظ على تدفئة المنزل دون تكلفة وفقًا لموقع hellomagazine.

-اختيار وضع الأثاث الخاص بك

في فصل الشتاء، يُنصح بنقل أثاثك بعيدًا عن أي جدران خارجية، ستلاحظ برودة الهواء أكثر إذا جلست مقابل جدار خارجي، لذا حاول وضع الأثاث في مواجهة الجدران الداخلية، ستشعر براحة أكبر وستكون أقل اضطرارًا لتشغيل التدفئة.

-إغلاق الغرف

الغرف غير المستخدمة تكون دائمًا باردة عن التي يجلس فيها الإنسان لأن عملية التنفس تساعد كثيرًا في تدفئة الهواء، لذلك يجب إغلاق جميع الغرف غير المستخدمة في المنزل والجلوس قدر الإمكان في مكان واحد مثل غرفة كبيرة خلال مشاهدة التلفاز.

-استخدم سخان من الطين

يعتبر سخان الطين وسيلة رائعة للتدفئة دون استخدام أي طاقة، الفكرة هي أنه يسخن ببطء ويحتفظ بالحرارة جيدًا، مما يعني أنه يمكن تشغيل ما يصل إلى ثلاثة أواني من الطين بواسطة شمعة واحدة فقط.

وهو يمكن أن يكون بديلاً رائعًا لتشغيل التدفئة، حيث إن كل ما تحتاجه هو بعض الأواني الفخارية والشموع.

-عزل المنزل

على الرغم من أن هذه طريقة أكثر تكلفة، إلا أن التأكد من عزل منزلك بشكل صحيح هو أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لتوفير المال على المدى الطويل.

وتعتبر الجدران العازلة جزءًا أساسيًا من وجود منزل يتسم بالكفاءة الحرارية، وبالتالي فهو أكثر صداقة للبيئة، حيث يتم الاحتفاظ بالحرارة بالداخل.

- فكر في عاداتك

من الشائع جدًا تشغيل التدفئة بمجرد أن تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، ومع ذلك، قد تكون هذه عادة مكلفة، فينصح بمحاولة معرفة ما إذا كنت تحتاج حقًا إلى تشغيل التدفئة أم لا.

إذا كنت تصر على تشغيل التدفئة، فضع في اعتبارك درجة الحرارة التي قمت بضبطها عليها، فتشير التقديرات إلى أن خفض منظم الحرارة بدرجة واحدة فقط يمكن أن يوفر ما يصل إلى 10 في المائة من الفاتورة، ناهيك عن كمية الطاقة.

-سدادات الأبواب والنوافذ

قد تؤدي العديد من الخصائص القديمة ، ذات النوافذ والأبواب ذات الزجاج المفرد، إلى السماح للهواء الخارجي بالداخل والهروب من الحرارة إلى الخارج.

قم بتقييم جميع النوافذ والأبواب الخاصة بك واكتشف ما إذا كانت هناك فجوات في الإطار تسمح للمسودات بالتحرك بحرية، إذا كانت هناك مسودات كبيرة لا يمكن تغطيتها بسهولة، فسيكون من المفيد الاستثمار في أبواب أقوى مع ضعف الزجاج.

وإذا كانت ميزانيتك لا تسمح باستبدال الأبواب والنوافذ، أو إذا كنت مستأجرًا ولا يُسمح لك بإجراء تغييرات جوهرية، فاستثمر في سدادات المسودة التي يمكن استخدامها لتغطية الثغرات الموجودة في إطارات العمل ومع ذلك، فإن هذا ليس حلا طويل الأمد .

-اغلق الستائر

إذا فتحت الستائر للسماح لأشعة الشمس بالدخول أثناء النهار، أغلق تلك الستائر ليلاً، سيساعدك هذا على حبس الحرارة داخل منزلك.

-غلق منافذ الهواء

بمجرد قدوم وقت غروب الشمس، يجب إغلاق جميع النوافذ لأنها بداية من هذا الوقت ستكون مصدرًا للهواء البارد الذي يسحب دفء أشعة الشمس الذي ملأ المنزل منذ الصباح.

-تغطية الأرضيات

ترك الأرضيات عارية سيكون مصدرًا لانتشار البرودة ولذلك يجب تغطيتها بالسجاد سواء كان الثقيل أو الخفيف لمنعها من امتصاص البرودة ونشرها في المنزل خلال ساعات الليل.

-اغلي إناء من الماء

سواء كنت تستخدم غلاية شاي أو إناءً مفتوحًا ، فإن الماء المغلي سيساعد في تدفئة مطبخك. وعندما يكون لديك هذا الماء الساخن ، اصنع الشاي المفضل لديك وقم بتدفئة نفسك من الداخل.