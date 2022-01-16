منسق اتحاد أمهات مصر بعد قرارات الوزير: خفف على الطلبة الخوف من التابلت (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

دعم عدد كبير من الأمهات، مجموعة القرارات التي اتخذها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من ضمنها عودة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا.

وقالت أميرة محمود، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن القرار بالنسبة لأولياء الأمور جاء متأخرًا، وذلك لعدم تدريب الطلبة على استخدام التابلت مثل امتحان تجريبي، يمكن الطلبة من أداء الامتحان باستخدام وسيلة جديدة.

وأضافت في بث مباشر عبر «الوطن»، أن هناك مجموعة أخرى من أولياء الأمور أيدوا القرار رغم تأخره، باعتباره من أكثر القرارات التي كان ينتظرها أولياء الأمور.

منسق اتحاد أمهات مصر: التقييم بالتقدير أفضل للطلبة

تقييم الطلبة بالتقدير وليس الدرجات من الأمور التي رحبت بها منسق الاتحاد: «تأثير التقدير على الطلبة أفضل بكتير من الدرجات، علشان الطالب بيحس إن فيه فجوة كبيرة في الدرجات».

قرار الدكتور طارق شوقي بإلغاء الامتحانات الإلكترونية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جميعها ورقية وليست إلكترونية كما تم إعلانه من قبل.

وشكل الامتحان من 70% اختيار من متعدد و30% مقالية ورقية بالكامل وعلى مستوى المدرسة، ويسمح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة وغير مسموح بالكتاب الورقي والامتحانات في موعدها وفق الجداول المعلنة من قبل.

وكذلك النتيجة بالتقدير وليس الدرجات: من 85 إلى 100 ممتاز، من 65 لأقل من 85 جيد جدا، من 50 لأقل من 65 جيد، أقل من 50 ضعيف، على أن تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية وإعلانها.