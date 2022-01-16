احذري أخطاء في تجفيف الشعر تزيد من تساقطه.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعددت أسباب تساقط الشعر لكن يعتبر من بينها أيضًا التجفيف بالمنشفة فبعض الأخطاء التي ترتكب أثناء هذه العملية البسيطة يمكن أن تزيد من تساقط الشعر وتضاعف من آثار ترققه أيضًا، لذلك على الفتيات الحذر من خطوات وأخطاء أثناء تجفيف الشعر بالمنشفة وتزيد تساقطه.

الطبيبة أوفيليا فيريتش، استشارية الأمراض الجلدية، التي ذكرت لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، عن الأخطاء حول تجفيف الشعر بالمنشفة، تزيد من تساقطه.

تجفيف الشعر المبلل بمنشفة

جذع الشعرة مصنوع من الكيراتين، والطبقة الخارجية من جذع الشعرة تتكون من خلايا كيراتين متداخلة، وتعمل بشرة الشعر كطبقة واقية لها، لذلك إذ لم تعتني بها جيدًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف بشرة الشعر وتجعله جاف غير صحي، بحسب الدكتور «أوفيليا».

تجفيف الشعر بالمنشفة لامتصاص البلسم

يعتقد البعض أن تجفيف الشعر بالمنشفة يمتص البلسم في جذع الشعرة بسهولة، لكن هذا خاطئ إذ يعتبر ذلك أشبه باستخدام ورق الصنفرة على البشرة، وهذا ما يؤدي إلى تلف الشعر وجفافه سريعًا.

أسباب تساقط الشعر

توجد أسباب كثيرة تؤدي إلى تساقط الشعر، لذلك يجب معرفتها جيدًا وتجنبها قدر الإمكان للحفاظ على الشعر وقوته.

تسريحات الشعر والعلاجات

بعض تسريحات الشعر التي تجذب الجذور، مثل تسريحة ذيل الحصان أو الضفائر، إلى تساقط الشعر، كلها من التسريحات التي تضر الشعر كثيرًا وتؤدي لتساقطه.

الضغط العصبي

من الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر الإجهاد العصبي، فالأسباب النفسية تؤثر بالسلب أيضًا على نمو الشعر وقوته.

الدواء

من التأثير الجانبي لبعض الأدوية هو تساقط الشعر، لذلك لابد من استشارة الطبيب جيدًا.

التغيرات الهرمونية

التغيرات الهرمونية، مثل الحمل وانقطاع الطمث وتغيير وسائل منع الحمل، يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

الوراثة

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو الوراثة ومرتبط بالشيخوخة، وهو يصيب الرجال أكثر، لكن يمكن أن يؤثر على النساء.