نصائح التخلص من الهالات السوداء نهائيا.. في 6 خطوات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعتبر التخلص من الهالات السوداء من أهم الصعوبات التي تواجه المرأة، لذا تحرص دائما على إيجاد أفضل الطرق للتخلص منها نهائيا، وتقدم هند المكاوي خبيرة التجميل مجموعة من النصائح للتخلص من الهالات السوداء كما ذكرتها لـ«هن».

نصائح تخلص المرأة من الهالات السوداء

- تطبيق شرائح رقيقة من الخيار على العينين لمدة 10 دقايق ثم شطفها بالماء البارد لأنه سيرطب بشرتك ويبيض منطقة ما حول العينين.

- استخدام البطاطا فهي تؤدي نفس الغرض تماما.

- الملاعق الفضية: هي طريقة فعالة جدا للتخلص من الهالات.

- مكعبات الثلج: من أميز الطرق للتخلص منها نهائيا.

- أكياس الشاي: ينصح بتبريد أكياس الشاي أو الشاي الأخضر بوضعها في الثلاجة لمدة 3 دقائق وتطبيقها على عينك.

- ماء الورد: انقعي قطعة صغيرة من القطن بماء الورد البارد ووضعها على العينين لمدة 15 دقيقة دون غسلها.

أسباب الهالات السوداء

النوم على أحد الجانبين أو البطن

تزيد بعض أوضاع النوم من فرص ظهور الهالات السوداء أسفل العين.

التعرض لأشعة الشمس

عندما يتغير لون الجلد في منطقة أسفل العين إلى البني يمكن أن يكون هذا بسبب التعرض لأشعة الشمس بشكل مطول التي تسبب تصبغ الجلد، حيث أن المنطقة المحيطة بالعين شديدة الحساسية، وتتأثر بالشمس أكثر من مناطق الجلد الأخرى.

الإكثار من الملح والكافيين

تساعد الأطعمة الغنية بمستويات مرتفعة من الصوديوم والمشروبات الغنية بالكافيين على زيادة احتفاظ الجسم بالماء، مما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء.