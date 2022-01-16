9 معلومات عن كارمن شماس بعد ظهورها مع «نشأت» مدعي النبوة.. توقعت اغتيال الحريري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من الأمس ومازالت حالة الجدل مستمرة عبر منصات «السوشيال ميديا» بعدما ظهر شخص في لبنان يدعي النبوة، ويُدعى نشأت مجد النور، إذ ظهر في مقطع فيديو ردد من خلاله كلمات غير مفهومة زاعمًا أنه صاحب رسالة نبوية جديدة، لكنه الأمر الذي لاقى سخرية عدد كبير من المتابعين.

وأثارت كارمن شماس، الخبيرة اللبنانية في الأبراج الفلكية، المزيد من الجدل، بسبب ظهورها رفقة مدعي النبوة، نشأت مجد النور، إذ كان مقطع الفيديو من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع «فيس بوك»، إذ زعمت بأن «نشأت» نبي بعث في لبنان، إذ قالت في مقطع الفيديو: «هنيئًا للبنان بوجود الحكيم على أرضه، أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض، انطلاقا من أرض لبنان الحبيب».

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن خبيرة الفلك المثيرة للجدل كارمن شماس، بعد ظهورها مع مدعي النبوة، بحسب المنشور عنها في وسائل الإعلام، وذلك في السطور التالية.

من هي كارمن شماس خبيرة الفلك اللبنانية؟

- ولدت كارمن شماس خبيرة الفلك في بيروت.

- درست كارمن شماس علم الفلك في الجامعة الأمريكية في بيرو.

- ووقت دراستها تزوجت كارمن شماس من رجل لبناني ويعمل مهندس كمبيوتر، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة.

- تخرجت كارمن في العام 1986 ثم سافرت مع زوجها إلى أمريكا الجنوبية، وتدربت في كولومبيا على يد الأساتذة في علم الفلك.

- افتتحت مكتباً لتقدم استشارات فيما يعرف بـ«الطالع».

- ومن ثم عادت كارمن شماس إلى بيروت في العام 1999 وبدأت انطلاقتها عبر تلفزيون المستقبل في برنامج عالم الصباح من خلال فقرة كارمن والأبراج وإذاعة الشرق.

- اتخذت كارمن شماس من مجلة قمر وجريدة النهار وجهة لها لكتابة الأخبار في صفحة الأبراج.

- لفتت الأنظار وأثارت الجدل حين توقعت حدوث حدث سيء في 14 فبراير 2005 وشهد حينها حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

- كارمن شماس هي عضو في «اتحاد علماء الفلك الأمريكيين».